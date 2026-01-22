FOTO România a stabilit lotul pentru Jocurile Olimpice de la Milano Cortina 2026. De vor avea tricolorii șapte purtători de drapel

România a stabilit lotul pentru Jocurile Olimpice de la Milano Cortina 2026. De vor avea tricolorii șapte purtători de drapel
Alexandru Hațieganu
România va fi reprezentată de 29 de sportivi la JO Milano Cortina 2026 / Julia Sauter va fi portdrapelul României
RomaniaJocurile Olimpice de IarnaCortina2026Julia Sautermilano
Componenţa delegaţiei României care va participa la Jocurile Olimpice Milano Cortina 2026 a fost aprobată, joi, de Comitetul Executiv al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român.

Însoţiţi de echipele tehnice, 28 de sportivi titulari şi o rezervă, care vor locui în şase sate olimpice, vor concura la nouă discipline sportive.

Lotul României la JO Milano Cortina 2026:

Biatlon (sat olimpic Anterselva) - 6 sportivi (2 feminin, 4 masculin): Anastasia Tolmacheva, Andreea Mezdrea, George Buta, George Colţea, Raul Flore, Dmitrii Shamaev

Tehnicieni: Gheorghe Stoian - antrenor principal, Sorin Gîrbacea şi Cristian Moşoiu - antrenori secunzi (masculin), Vasile Gheorghe - antrenor principal, feminin

Bob (sat olimpic Cortina) - 4 sportivi + 1 rezervă (masculin): Constantin Dinescu, George Iordache, Mihai Păcioianu, Mihai Tentea - titulari, Andrei Nica - rezervă

Tehnicieni: Iulian Păcioianu - antrenor principal, Dorin Grigore, antrenor secund

Patinaj artistic (sat olimpic Milano) - 1 sportiv (feminin): Julia Sauter

Antrenor: Roxana Luca

Sanie (sat olimpic Cortina) - 7 sportivi (3 feminin, 4 masculin): Corina Buzăţoiu, Raluca Strămăturaru, Carmen Manolescu, Valentin Creţu, Eduard Crăciun, Marian Gîtlan, Darius Şerban

Tehnicieni: Alexandru Comşa - antrenor principal, Radu Eugen - antrenor secund

Sărituri cu schiurile (sat olimpic Predazzo) - 4 sportivi (2 masculin, 2 feminin): Daniela Toth, Delia Folea, Daniel Cacina, Mihnea Spulber

Tehnicieni: Florin Spulber - antrenor principal, Adrian Comănescu - antrenor secund

Schi alpin (sat olimpic Cortina - întrecerile feminine, sat olimpic Bormio - întrecerile masculine) - 2 sportivi (1 feminin, 1 masculin): Sofia Moldovan, Alexandru Ştefănescu

Tehnicieni: Luigi Rossi - antrenor (feminin) Andrei Burchiu - antrenor (masculin)

Schi fond (sat olimpic Predazzo) - 3 sportivi (1 feminin, 2 masculin): Delia Reit, Paul Pepene, Gabriel Cojocaru

Tehnicieni: Ioan Lungociu - antrenor principal, Ioan Poponeci - antrenor secund

Snowboard (sat olimpic Livigno) - 2 sportivi (2 feminin): Kata Mandel, Henrietta Bartalis

Tehnicieni: Kinda Geza - antrenor principal, Zoltan Reisz - antrenor secund

Deoarece întrecerile se vor desfăşoară în regiuni aflate la sute de kilometri distanţă, vor fi organizate în premieră patru ceremonii de deschidere: una principala, la Milano, care va fi transmisă în direct de posturile de televiziune din întreaga lume, şi trei secundare, la Cortina d'Ampezzo, Livigno şi Predrazzo.

Astfel, România a desemnat şapte purtători de drapel: Julia Sauter (patinaj artistic) - Milano, Kata Mandel (snowboard) şi Alexandru Ştefănescu (schi alpin) - Livigno, Daniela Toth (schi sărituri) şi Paul Pepene (schi fond) - Predazzo, Raluca Strămăturraru (sanie) şi Mihai Tentea (bob) - Cortina d'Ampezzo.

Cea de-a XIV-a ediţie a Jocurilor Olimpice de iarnă va avea loc în perioada 6-22 februarie 2026 în Italia, la Milano-Cortina. Peste 3.500 de sportivi din 93 de ţări sunt aşteptaţi să concureze pentru 195 de medalii la 16 discipline sportive olimpice.

Julia Sauter

Povestea patinatoarei care a făcut istorie pentru România. Julia Sauter și-a luat trei joburi că să poată participa la Campionatul European
Performanță remarcabilă! Julia Sauter a obținut cea mai bună clasare din istoria României, la Europeanul de patinaj artistic
Performanță remarcabilă! Julia Sauter a obținut cea mai bună clasare din istoria României, la Europeanul de patinaj artistic
