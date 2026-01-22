Componenţa delegaţiei României care va participa la Jocurile Olimpice Milano Cortina 2026 a fost aprobată, joi, de Comitetul Executiv al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român.

Însoţiţi de echipele tehnice, 28 de sportivi titulari şi o rezervă, care vor locui în şase sate olimpice, vor concura la nouă discipline sportive.



Lotul României la JO Milano Cortina 2026:



Biatlon (sat olimpic Anterselva) - 6 sportivi (2 feminin, 4 masculin): Anastasia Tolmacheva, Andreea Mezdrea, George Buta, George Colţea, Raul Flore, Dmitrii Shamaev

Tehnicieni: Gheorghe Stoian - antrenor principal, Sorin Gîrbacea şi Cristian Moşoiu - antrenori secunzi (masculin), Vasile Gheorghe - antrenor principal, feminin



Bob (sat olimpic Cortina) - 4 sportivi + 1 rezervă (masculin): Constantin Dinescu, George Iordache, Mihai Păcioianu, Mihai Tentea - titulari, Andrei Nica - rezervă

Tehnicieni: Iulian Păcioianu - antrenor principal, Dorin Grigore, antrenor secund



Patinaj artistic (sat olimpic Milano) - 1 sportiv (feminin): Julia Sauter

Antrenor: Roxana Luca



Sanie (sat olimpic Cortina) - 7 sportivi (3 feminin, 4 masculin): Corina Buzăţoiu, Raluca Strămăturaru, Carmen Manolescu, Valentin Creţu, Eduard Crăciun, Marian Gîtlan, Darius Şerban

Tehnicieni: Alexandru Comşa - antrenor principal, Radu Eugen - antrenor secund



Sărituri cu schiurile (sat olimpic Predazzo) - 4 sportivi (2 masculin, 2 feminin): Daniela Toth, Delia Folea, Daniel Cacina, Mihnea Spulber

Tehnicieni: Florin Spulber - antrenor principal, Adrian Comănescu - antrenor secund



Schi alpin (sat olimpic Cortina - întrecerile feminine, sat olimpic Bormio - întrecerile masculine) - 2 sportivi (1 feminin, 1 masculin): Sofia Moldovan, Alexandru Ştefănescu

Tehnicieni: Luigi Rossi - antrenor (feminin) Andrei Burchiu - antrenor (masculin)



Schi fond (sat olimpic Predazzo) - 3 sportivi (1 feminin, 2 masculin): Delia Reit, Paul Pepene, Gabriel Cojocaru

Tehnicieni: Ioan Lungociu - antrenor principal, Ioan Poponeci - antrenor secund



Snowboard (sat olimpic Livigno) - 2 sportivi (2 feminin): Kata Mandel, Henrietta Bartalis

Tehnicieni: Kinda Geza - antrenor principal, Zoltan Reisz - antrenor secund



Deoarece întrecerile se vor desfăşoară în regiuni aflate la sute de kilometri distanţă, vor fi organizate în premieră patru ceremonii de deschidere: una principala, la Milano, care va fi transmisă în direct de posturile de televiziune din întreaga lume, şi trei secundare, la Cortina d'Ampezzo, Livigno şi Predrazzo.



Astfel, România a desemnat şapte purtători de drapel: Julia Sauter (patinaj artistic) - Milano, Kata Mandel (snowboard) şi Alexandru Ştefănescu (schi alpin) - Livigno, Daniela Toth (schi sărituri) şi Paul Pepene (schi fond) - Predazzo, Raluca Strămăturraru (sanie) şi Mihai Tentea (bob) - Cortina d'Ampezzo.



Cea de-a XIV-a ediţie a Jocurilor Olimpice de iarnă va avea loc în perioada 6-22 februarie 2026 în Italia, la Milano-Cortina. Peste 3.500 de sportivi din 93 de ţări sunt aşteptaţi să concureze pentru 195 de medalii la 16 discipline sportive olimpice.

