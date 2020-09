OPINIE | Gabriel Chirea, despre motivul pentru care nu se deschid stadioanele: "In campania electorala, microbistii pot fi mortali"

Aflati in campanie electorala pentru alegerile locale si in pregatire pentru cele parlamentare, politicienii romani sunt inspaimantati ca unii dintre putinii romani ramasi liberi, microbistii, ar putea striga pe stadioane adevarul despre incompetenta, indolenta, coruptia sau putrezicunea morala in care se complac.

Stadioanele de fotbal erau unele dintre putine spatii publice neatrofiate din punct de vedere civic din Romania, acolo unde cetatenii strigau, injurau si puneau bannere fara frici si fara interese, pentru a-si arata direct nemultumirile si a taxa derapajele conducatorilor. Intr-o perioada cand Guvernul, Parlamentul, Presedintia, primariile, partidele politice si oligarhia ce le inconjoara spera ca au ajuns sa controleze orizontala si verticala mass-media si a mesajului public si ca au reusit sa le picure cetatenilor in ochi si in urechi mesajele dorite, stadioanele deschise ar fi un risc enorm, pentru ca poate aparea oricand cineva care sa strige un sincer "Hotii!", "Criminalii!", "La puscarie!", "Dreptate pentru morti!" sau mesajul de pe placuta suedeza.

Spectatorii nu au mai avut voie in tribunele stadioanelor de fotbal de la inceputul lunii martie, deci de peste jumatate de an, iar cluburile au ramas fara cel putin un sfert din bugetul lor. In timp ce pe litoral turistii s-au imbulzit ca sa linga inghetate si sa soarba roaba de sampanie, restaurantele si terasele s-au deschis fara obligativitatea ca clientii sa poarte masti pe fata si cu o distantare relativa, scolile si-au rechemat cu forta elevii in clase, politicenii si partidele au facut campanie electorala aproape normal, iar politistii au taiat bilete de intrare la inmormantarea interlopilor, romanii sunt vaduviti de una dintre putinele bucurii ieftine ramase pentru petrecerea timpului liber, in conditiile in care stadioanele sunt unele dintre cele mai sigure si mai spatioase locuri unde poti sa iti petreci weekendul. Oricum, mai sigure decat concertele de manele sau petrecerile aniversare din cluburi, care s-au organizat cu duiumul in ultima jumatate de an.

In 2020, conform datelor oficiale, Romania a inregistrat aproape 4.200 de decese din cauza coronavirusului, plus alte zeci de mii de pacienti ramasi cu sechele ale tractului respirator si foarte multe cazuri, nedocumentate inca, de pacienti care au pierdut lupta cu bolile cronice, neavand acces la tratamente urgente in spitalele introduse in prima linie a luptei contra Covid-19. Sau, cum am putea crede ca gandesc niste politicieni cinici, moartea unui om e o tragedie, moartea a catorva mii de reprezinta doar o statistica. Numarul actual de decese din cauza coronavirusului este de 3-4 ori mai mare decat cel inregistrat in timpul Revolutiei din 1989 si de 65 de ori mai mare decat al persoanelor decedate in timpul incendiului din clubul Colectiv, doua dintre cele mai traumatizante evenimente din ultimele decenii! Dar guvernantii si politicienii se bat pe spate, mintindu-se ca s-au descurcat bine si au luat cele mai bune decizii, desi activitatea din ultimul an a baleiat de la penibil si iresponsabil la nesiguranta si teroare.

In timp ce, in urmatoarele luni, multe cluburi de fotbal se pregatesc de o aterizare fortata in desertul falimentului, ministrul Ionut Stroe e satisfacut cu protocolul impus acum 6 luni, aratand ca este doar un alt turist de lux parasutat intr-un domeniu pe care nu il stapaneste, la fel ca antemergatorii Marius Dunca, Ioana Bran sau Bogdan Matei. Vorbim de protocolul Stroe-Tataru, care a impus analize obligatorii, in urma carora la un prim test 25 de jucatori au fost depistati infectati si la al doilea doar trei au fost confirmati cu coronavirus, facut cu niste produse fabricate, probabil, pe vreun vapor, cu acuratete de 10-15%.

In acest context, politicienii se feresc ca dracul de tamaie de volatilele peluze pline si de transmisiunile in direct, unde oricand poate aparea un banner neaprobat sau o scandare netrecuta prin cenzura, care sa puna populatia pe ganduri. Asa cum au aflat chiar Ceausescu sau politicienii neocomunisti de dupa Revolutie, microbistilor e greu, daca nu imposibil, sa le inchizi gura, iar stadionul devine un spatiu greu de controlat, chiar cu puscaria, cu pulanul, cu chitantierul de amenzi sau cu gazele lacrimogene la indemana. Asa ca, nu va asteptati la revenirea spectatorilor pe stadioane, pana nu se incheie sarada cunoscuta drept alegeri.