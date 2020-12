Nu s-a stiut nimic pana acum! Craiova a facut oferta OFICIALA pentru un jucator de la Dinamo: "Asta mi-au zis spaniolii!"

Craiova a incercat sa profite de criza de lichiditati de la Dinamo!

Patronul Mihai Rotaru dezvaluoe ca a incercat sa aduca un jucator din Stefan cel Mare pe finalul perioadei de transferuri din toamna. Spaniolii s-au opus! Rotaru refuza sa-l numeasca pe jucatorul dorit, insa nu se fereste sa vorbeasca despre suma pe care a propus-o.

"Am oferit 200 000 de euro pe un jucator in data 5 octombrie si propunerea a fost refuzata. Am intrebat care e motivul: suma prea mica sau faptul ca e vorba de noi si nu vor sa vanda unei rivale. Mi-au zis ca ambele motive. Vrem 3-4 jucatori iarna asta. Am demarat discutiile, sunt si jucatori din Romania, si din strainatate.

Camara de la Dinamo e un jucator aflat sub contract cu Dinamo, nu e in regula sa vorbim de el. N-a fost nici Sorescu cel pe care l-am vrut. Vor pleca doar unul sau doi jucatori de la noi. Vom juca miercuri - duminica pana in mai, e bine sa ai un lot supradimensionat ca sa faci fata", a spus Rotaru la Digisport.