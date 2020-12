BREAKING NEWS: Bataie intre actionarii lui Dinamo! A fost chemata salvarea! Ce s-a intamplat e dincolo de orice imaginatie: "Am fost aruncat in cap!"

Nebunie dupa sedinta de la Dinamo!

19:28 Fanii dinamovisti ar planui sa-si ia revansa dupa incidentele de astazi, scrie Gazeta Sporturilor. Pe Facebook si pe grupurile de Whatsapp se pregateste o replica pentru agresarea lui Alexandru Anghel. Jandarmeria incearca sa calmeze spiritele. "Am fost sesizati pentru a asigura exteriorul hotelului RIN, exista riscul strangerii unor grupuri de persoane. Pentru a preveni incidentele, colegii nostri au mers la fata locului. In ce priveste incidentele din interiorul hotelului, Politia va colecta si va procesa plangerile facute."

18:50 GSP a vorbit cu suporterul lovit de bodyguarzi, Alexandru Anghel. "Clubul asta a ajuns un cos de gunoi. Te rog, nu vreau sa vorbesc. Nu are rost sa vorbim acum, vorbim mai incolo. Nu am injurat pe nimeni la discutie. Nu ma simt prea bine, am fost aruncat in cap", a spus Anghel pentru sursa citata.

18:26 Conform PRO Sport, mai multi fani din DDB au vrut sa vorbeasca la RIN cu presedintele Serdean si cu Pablo Cortacero. Dupa un schimb de replici, suporterii au fost atacati de bodyguarzii sefilor clubului. Sursele site-ului sustin ca fanii i-au cerut lui Cortacero sa discute doar cu el, lovindu-se de un refuz categofic. Agentii de securitate i-au pus la pamant pe fani, unul dintre ei ramanand inconstient pe gazon, sustine PRO Sport.

18:15 Gazeta Sporturilor scrie ca dupa Adunarea Generala a Actionarilor, Cortacero si restul spaniolilor au mers la hotelul Rin, acolo unde au birourile. Contestati in hotel de unul dintre membrii DDB, ibericii au fost aparati de un bodyguard, care l-ar fi doborat la pamant pe suporterul-actionar.

Gazeta prezinta evenimentele: "Dupa sedinta, Cortacero si ceilalti spanioli au mers la RIN. A aparut unul dintre oamenii importanti din spatele proiectului DDB, a inceput sa le reproseze situatia de la club. Suporterul a inceput s ainjure, a inceput un scandal mare, iar unul dintre bodyguarzii lui Cortacero l-a lovit pe contestatar, doborandu-l la podea. Dupa ce si-a revenit din soc, membrul DDB a sunat la politie si la salvare, acuzand probleme medicale in urma loviturii. Apoi, a sunat la alti membri DDB, care au venit si ei la RIN".



Conform surselor ziarului, la ora 17:40 in fata RIN se aflau doua dube de jandarmi, masini ale politiei, dar si o salvare!