Situatie fara precendent la Dinamo! Nici propriii jucatori nu vor sa se mai intoarca la echipa

Doi dintre jucatorii imprumutati de Dinamo au anuntat ca nu doresc sa se intoarca in Stefan cel Mare si vor sa joace pana la finalul sezonului pentru echipa unde au fost cedati.

Cu majoritatea fotbalistilor din primul "11" pe picior de plecare, din cauza ca nu au primit niciun salariu de la inceputul actualului sezon, cu tensiuni la nivelul conducerii clubului si fara stabilitate la nivelul staff-ului tehnic, Dinamo are dificultati in a atrage jucatori cu care sa intaresca lotul in aceasta iarna. Cel mai probabil, in ianuarie, "cainii" se vor desparti de Garcia, Camara, Mejias, Anton, Nemec, Sorescu, Fabbrini, Gol, Puljici si Achim, iar conducerea a inceput tatonarile pentru a alcatui un lot decent pentru partea a doua a sezonului.

Insa, fara bani si in plin scandal intre conducatorii spanioli si fanii din programul DDB, Dinamo nu mai reprezinta o atractie pentru jucatorii din Liga 1. Situatia este atat de dramatica, incat, in incercarea de a rechema la echipa doi jucatori imprumutati la Chindia, Daniel Popa (25 ani) si Mihai Neicutescu (22 ani), oficialii spanioli s-au lovit de refuzul acestora, mai ales ca clubul are restante salariale neplatite fata de ei. Cedati cu lejeritate in aceasta vara, dupa ce Cosmin Contra a dus un contingent masiv de fotbalisti spanioli, cei doi au ajuns la Targoviste, iar echipa lui Emil Sandoi va ierna pe locul 6 in Liga 1, ultimul care duce in play-off, la patru puncte peste Dinamo.

In acest sezon, Popa a jucat 13 meciuri si 3 goluri, fiind titular in atacul Chindiei, el prinzand si doua meciuri pentru "caini", pana la implementarea "revolutiei spaniole", in timp ce Neicutescu a bifat doar 5 prezente pentru echipa lui Sandoi, pe langa alte doua partide in tricoul lui Dinamo, dar vine dupa o accidentare grava si ar trebui sa fie un om de baza in partea a doua a sezonului. Atacantul este la a doua experienta la Chindia, in timp ce Neicutescu este la al treilea imprumutat la formatia damboviteana, iar cei doi considera ca experientele trecute in Stefan cel Mare au reprezentat un regres in cariera, fiind tratati rau de catre unii conducatori si antrenori.