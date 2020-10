OPINIE | Gabriel Chirea, dupa schimbarea primarului in Capitala: "Dupa 4 ani de gaura neagra, o noua sansa pentru sportul din Bucuresti"

In ultimii 4 ani, sportul din Bucuresti, la fel ca alte multe domenii importante, a fost lasat de izbeliste, cazand in plan secund dupa statui, targuri, festivaluri, concerte si luminite de Craciun.

Ca sa construiesti o sala polivalenta iti trebuie 2-4 ani, consuma timp, bani si nervi, dar ca sa castigi capital electoral rapid mai bine organizezi, de pe o luna pe alta, cate un targ sau o paranghelie si mai montezi o instalatie de lumini pe bulevard. Acestea par sa fie fost filosofia administrativa si calculul politic ale primariei Capitalei in ultimii ani. Pe langa problemele cu traficul, cu apa calda si caldura, cu spitalele, cu lipsa locurilor de parcare, cu poluarea, cu birocratizarea excesiva, cu finantarea unor companii municipale inutile si ilegale, cu clientelismul, cu lipsa spatiului verde adecvat, cu construirea haotica, cu plata unei publicitati de prisos, cu lipsa de transparenta, cu comunicarea falsa si celelalte probleme din timpul mandatului ultimului primar, sportul bucurestean a trecut prin cele mai grele momente de dupa 1989.

In Bucuresti nu s-au inceput lucrarile nici la noua Sala Polivalenta din Complexul "Lia Manoliu", care va costa 140 de milioane de euro si va avea 20.000 de locuri, nu s-a finalizat nici santierul la Patinoarul "Mihai Flamaropol", unde primaria a sistat platile catre constructor cand lucrarile fusesera executate in proportie de 40%. In plus, din marile lucrari de infrastructura sportiva de mare capacitate de care Bucurestiul are nevoie ca de aer, daca nu pentru organizarea unor evenimente internationale, macar pentru gazduirea celor nationale - velodrom, bazin olimpic, stadion de atletism, circuit auto-moto, poligon de tir, bazin de sarituri, arena de tenis, sala de scrima etc. - nu s-a realizat absolut nimic.

In ultimii 4 ani, Capitala Romaniei a pierdut un turneu ATP 250, care s-a mutat la Budapesta, a pierdut meciurile de Fed Cup si Cupa Davis, echipa de hochei Steaua a plecat la Carta si patinatorii se pregateau in mall, pana la finalizarea micutului patinoar de la Otopeni. Velodromul de ciment de la Dinamo, singurul din tara, este construit in anii '50 si este folosit mai mult de elicoptere SMURD decat pentru competitii, iar concursurile de natatie se desfasoara intr-un anonimat total, fara conditii pentru spectatori. La Craiova a fost inaugurat un nou stadion de atletism, asa ca Bucurestiul si-a pierdut intaietatea si in acest sport la nivel national, in timp ce constructia mult trambitatului circuit de F1/MotoGP bate de 10 ani pasul pe loc, in timp ce in jurul Casei Poporului se organizeza competitii de drift, poluante si zgomotoase.

Nici in privinta incurajarii sportului de masa nu s-a descurcat mai bine fostul primar al Bucurestiului. In timp ce CSM Bucuresti a primit anual 10-15-20 de milioane de euro de la buget, in oras nu s-au construit prea multe terenuri de sport, iar multe dintre cele existente au fost lasate in paragina. In ultimii ani, s-au ridicat vile si blocuri pe orice petic de spatiu verde existent, iar copiii nu au avut acces, in majoritatea covarsitoare a cazurilor, in salile si pe terenurile scolilor din cartier, dupa terminarea cursurilor, in timp ce mare parte din pistele de biciclete au fost construite ilegal pe trotuare, fiind inutilizabile la un trafic mai intens.

Astazi, 29 octombrie 2020, la ora 12.00, Nicusor Dan a depus juramantul si a preluat mandatul de primar. Nu a gasit o stacheta ridicata prea sus de fosta administratie, dar, din punct de vedere al sportului, ultimii 4 ani reprezinta o gaura neagra, o perioada de trista amintire, iar huiduielile primite de fostul edil, in momentul in care incerca sa se lipeasca propagandistic de trofeul castigat de Simona Halep la Roland Garros, este, de fapt, momentul emblematic al mandatului sau.

In 2021, Bucurestiul va organiza meciuri la Campionatul European de Fotbal si Euro U19, se va cosmetiza Arena Nationala si se vor termina si cele trei mari stadioane, "Steaua", "Rapid" si "Arcul de Triumf", ultimul urmand sa devina un templu al rugby-ului romanesc. In urmatorii 4 ani, lumea sportului are asteptari mari de la primarul Nicusor Dan, dar si de la Vlad Voiculescu, propus viceprimar pentru sanatate, sport, asistenta sociala si educatie.

Se doreste crearea unor strategii clare pe termen scurt, mediu si lung, terminarea constructiei la patinoarului cu 3.100 de locuri, inceperea si, de ce nu, finalizarea lucrarilor la noua sala polivalenta, renovarea catorva arene si sali mai mici, imbogatirea infrastructurii sportive pana la nivelul unei capitale UE din secolul XXI, construirea catorva sute de kilometri de piste de biciclete, dotarea scolilor cu echipamente sportiv si ajutor logistic pentru toate cluburile din Bucuresti, nu doar pentru mamutul CSM Bucuresti, care impusese o concurenta neloiala in oras. Si, poate, micsorarea cheltuielilor cu gazonul de pe Arena Nationala, care a tocat milioane de euro in ultimul deceniu, aratand in final de parca a trecut brazda de scos cartofii.

Oricum, fata de zero realizari nu ai cum sa iesi pe minus, asa ca sportul bucurestean si national ar trebui sa aiba numai de castigat in urma predarii de mandat.