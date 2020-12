"Era mai bine sa vina un salariu decat el!" :) Ionel Gane, dezvaluiri de ultima ora despre intalnirea cu Pablo Cortacero! Ce i-a transmis antrenorul lui Dinamo spaniolului

Antrenorul lui Dinamo s-a intalnit intamplator cu Cortacero luni, inainte de intalnirea actionarilor.

Gane a dezvaluit ca a purtat o scurta discutie cu omul de afaceri spaniol si ca i-a explicat situatia extrem de grea care este la echipa.

"Ieri eram la hotel si m-am intalnit cu Pablo... nu stiam ca vine. Am fost foarte mirat. Ne-am intalnit asa... nici nu stiam ce se intampla. Il vazusem in august, iar acum a fost a doua oara. Am discutat cinci minute, i-am spus ca situatia a fost groaznica aici. Iar el a zis ca stie, dar i-am spus ca nu stie pentru ca, indiferent ce i s-a transmis, nu a fost aici si nu a simtit ce am simtit noi. Nu are cum sa stie prin ce am trecut noi aici. I-am spus ca numai timpul si faptele sale de acum inainte vor dovedi daca isi poate recastiga din incredere. Nu stiam ca vine la Bucuresti. Era mai bine sa vina un salariu, decat sa vina el.

El inca o data a spus ca o sa intre o parte din bani. Spune ca luni intra... de obicei spunea ca saptamana viitoare. Deci e ceva nou. A spus ca se vor rezolva problemele, dar nu mai crede nimeni. Nu mai poti sa ai incredere in ei.

In cei de la DDB da, pentru ca au promis prime de joc cu FC Viitorul si FC Arges si au platit imediat. Astia sunt singurii bani pe care i-am vazut din luna august incoace. Ieri am stat cinci minute de vorba cu Pablo Cortacero. Sper ca macar in ceasul al 12-lea isi da si el seama ca asa nu se mai poate continua. In ianuarie nu mai poti gestiona un grup de jucatori neplatiti.

Sa fim insa optimisti si sa speram ca din ianuarie vom vorbi numai despre fotbal, nu despre partea asta financiara", a dezvaluit Ionel Gane pentru Radio Dinamo 1948.

De asemenea, antrenorul 'cainilor' a adaugat ca nu ar fi plecat niciun fotbalist din Stefan cel Mare daca s-ar fi achitat macar un salariu in toata aceasta perioada

"Eu am mai trait situatii similare la Severin si la Corona Brasov, dar acolo veneau si spuneau ca au probleme si nu ne pot da nimic acum, dar intra un salariu peste o luna si restul dupa... Dar nu veneau si ne minteau ca aici si nu se intampla nimic. La finalul lunii septembrie a inceput sa intervina neincrederea din cauza spaniolilor.

Pablo trebuia sa fie mult mai clar, daca stia ca asa sunt lucrurile, trebuia sa vina sa spuna... dar a fost prea mult, prea mult. Mai sunt echipe care stau doua luni fara salarii, dar in a treia mai vin niste bani... Dar aici nu. Daca se platea macar un salariu, in octombrie, nu pleca nimeni. Pentru ca iti dadea incredere ca lucrurile se pot rezolva", a adaugat antrenorul dinamovist.

In incheiere, fostul secund al lui Cosmin Contra a spus ca nici Pablo Cortacero, nici Rufo Collado nu au nicio legatura cu fotbalul si s-a aratat deranjat de modul in care spaniolii i-au tratat pe angajatii clubului in aceasta perioada.

"E foarte greu, nici nu vreau sa ma gandesc ca nu se intampla ceva bun. Daca Cortacero a venit aici si a propus o majorare de capital... Dupa cinci luni a venit el, dar n-au venit banii. Si am vazut ca tot ei sunt suparati, de parca se ocupasera de echipa si salariile erau la zi.

Nu au experienta in fotbal, nici Cortacero, nici Rufo. Ei nu au mai gestionat alte echipe si nu stiu. Ei cand au venit aici au promis ceva, ne-am facut toti iluzii ca lucrurile vor intra in normalitate. Putea sa spuna ca are probleme, nu sa fim tratati asa", a spus Gane sursei citate.