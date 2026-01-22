Metaloglobus este lanterna roșie din clasamentul Superligii României, cu doar 11 puncte strânse în 22 de meciuri.

Cinci plecări într-o zi de la Metaloglobus

În etapa cu numărul 13 din campionat, deși nimeni nu îi dădea nicio șansă, Metaloglobus a produs o surpriză uriașă și a învins-o pe FCSB cu scorul de 2-1.

Atunci au marcat Dragoș Huiban și Desley Ubbink pentru Metaloglobus. Acum, Ubbink părăsește ”lanterna roșie” și, alături de el, vor pleca și Răzvan Milea, Terek Aggoun, Cosmin Achim și Benjamin Hazdic.

În comunicatul emis de Camera Națională pentru Soluționarea Litigiilor din cadrul FRF se arată că cele cinci contracte au fost reziliate cu acordul ambelor părți.

”FC METALOGLOBUS BUCUREȘTI SA vs. MILEA RĂZVAN – Încetare raporturi contractuale. Admite cererea. Constată încetarea raporturilor contractuale prin acordul părților începand cu data de 21.01.2026. Definitivă.

FC METALOGLOBUS BUCUREȘTI SA vs. AGGOUN TAREK – Încetare raporturi contractuale. Admite cererea. Constată încetarea raporturilor contractuale prin acordul părților începând cu data de 21.01.2026. Definitivă.

FC METALOGLOBUS BUCUREȘTI SA vs. ACHIM COSMIN FLORIN – Încetare raporturi contractuale. Admite cererea. Constată încetarea raporturilor contractuale prin acordul părților începând cu data de 21.01.2026. Definitivă.

FC METALOGLOBUS BUCUREȘTI SA vs. UBBINK CORNELIS PETRUS – Încetare raporturi contractuale. Admite cererea. Constatî încetarea raporturilor contractuale prin acordul părților începând cu data de 21.01.2026. Definitivă.

FC METALOGLOBUS BUCUREȘTI SA vs. HADZIC BENJAMIN – Încetare raporturi contractuale. Admite cererea. Constată încetarea raporturilor contractuale prin acordul părților începând cu data de 21.01.2026. Definitivă”, se arată în comunicatul LPF.

