OPINIE | Gabriel Chirea, despre noul patron al lui Dinamo: "Milionar excentric sau intermediar muerto de hambre?"

Banii pe care milionarul spaniol Cortacero ii promite au prostul obicei sa nu vina la timp sau sa nu apara deloc.

In urma cu aproape doua saptamani, Ionut Negoita anuntat ca s-a inteles cu spaniolul Pablo Manuel Fernandez Cortacero pentru cedarea lui Dinamo. Prezentat ca omul care a fost aproape sa cumpere cluburile Almeria si Getafe si ca un influent jucator pe piata imobiliara spaniola, acesta este inca fotbalist activ, la 42 de ani, fiind legitimat la Atarfe Industrial CF, in ligile inferioare ale regiunii Granada, parand mai degraba un intermediar de convenienta intre patronul din ultimii 7 ani si un alt afacerist.

In plus, presa a descoperit ca vanzarea nu se face in nume personal sau catre o companie din Spania a lui Cortacero, ci catre o firma offshore din Luxemburg, detinuta, la randul ei, de o alta firma paravan din Panama, teritoriu cunoscut pentru lipsa de transparenta in asemenea cazuri. In cel mai bun caz, Dinamo a iesit din sfera de influenta a hotelierului Negoita, adica, in acte, din cea a sotului coafezei de la RIN, si a intrat in cea a unui afacerist spaniol modest, a lui Cristi Borcea, asa cum s-a speculat, adica omul condamnat la 6 ani si 4 luni de inchisoare cu executare in "Dosarul Transferurilor" pentru devalizarea clubului "ros-alb", sau in cel mai rau caz posibil, cand vorbim de companii din paradisuri fiscale, de posibili oameni cu legaturi cu mafia pariurilor, ’Ndrangheta, Cartelul Sinaloa, Bratva sau Clanul Sportivilor.

Lasand o parte incertitudinile din jurul tranzactiei, activitatea din perioada scursa de la preluarea clubului ramane saraca in fapte si bogata in vorbe. Dupa ce s-a despartit de aproape o echipa intreaga, inclusiv de unii dintre cei mai buni jucatori din lot, precum Mrzljak, Lazar, Piscitelli sau Montini, singurul transfer al "cainilor" este Vlad Achim (31 ani), pus pe liber de Viitorul, plus intoarcerea unor fotbalisti care au fost imprumutati in ultimul sezon (Bejan, Gisa, Magureanu, Cretu, Esanu, Lazar). Pana sa vina autobuzul cu jucatori spanioli din Segunda Division B sau Tercera Divizion, fanilor li s-a fluturat prin fata ochilor transferului polonezului Janusz Gol, un mijlocas mediocru de aproape 35 de ani, si fantasmagorica mutare a lui Constantin Budescu. De asemenea, desi contractul lui Gheorghe Multescu a fost prelungit, antrenorul nu poate lucra linistit pentru debutul sezonului, pentru ca oficialii clubului negociaza cu diversi tehnicieni spanioli si cu Cosmin Contra, iar lui i se va propune sa ramana sef al departamentului de scouting.

In plus, noul patron spaniol nu a luat nici acum legatura cu gruparea fanilor care detine 27% din actiunile clubului si au strans bani pentru plata salariilor si pentru primirea licentei de functionare in Liga 1. Din informatiile existente, noul patron nu a platit salariile restante si nici nu a achitat din fonduri proprii datoria catre Primaria Capitalei, pentru ca Dinamo sa poata juca pe Arena Nationala, suma pentru organizarea meciului cu Hermannstadt fiind stransa greu, dupa cedarea drepturilor de publicitate de pe stadion. Bogdan Balanescu, cel lasat sa se descurce singur de catre Negoita si care aproape a dus echipa in Liga 2, a ramas in continuare om de baza in conducerea clubului. Singura veste buna este infiintarea echipei secunde, care va juca in Liga a 3-a, la insistentele lui Cornel Talnar, dar si faptul ca nu exista noi cazuri de coronavirus in cadrul lotului.

Spaniolul Cortacero, al carui nume inseamna in spaniola "Zero Barat", a achitat doar 300.000 de euro pentru tranzactie, iar pana la 1 octombrie trebuie sa mai plateasca alte 4 milioane de euro, in timp ce datoriile urgente ale clubului sunt de aproape 500.000 de euro. Poate ca ibericul este un milionar excentric, care isi doreste o aventura in fotbalul din Estul Europei, sau poate ca este un nou Claudio Zambon, Angelo Massone, Giovanni Catanzariti sau Giuseppe Guzzardi. Insa, pentru un om de afaceri dispus sa plateasca aproape 5 milioane de euro pentru un club de fotbal din Romania, Portacero nu a apucat sa traga in plamani prea mult aer poluat din Bucuresti si i-a aruncat afacerea in brate directorului sportiv Rufo Collado, inainte de a se intoarce grabit in Spania. Pana una-alta, exista posibilitatea ca milioane de euro chiar sa existe in conturile lui Cortacero, desi actiunile sale de pana acum ar putea trada, asa cum spun spaniolii, un "muerto de hambre".