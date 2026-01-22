Sorana Cîrstea - Naomi Osaka 3-6 în setul 1, în turul doi al Openului Australian 3-5 în setul 1: break alb pentru Naomi Osaka, o victorie psihologică într-un moment important al primei manșe. Asiatica va servi pentru a trece în avantaj la seturi. 3-4 în setul 1: șansă uriașă ratată de Sorana Cîrstea; la minge de break, 3-3, 30-40, românca trimite în fileu, iar Osaka primește o ocazie pe care o folosește, două puncte mai târziu. 2-3 în setul 1: game apropiat la zero de niponă. 2-2 în setul 1: Naomi Osaka face break la treizeci, în oglindă, și anulează primul avantaj obținut de Sorana Cîrstea în meci. 2-0 în setul 1: sportiva din România servește as în ultimul punct al game-ului și confirmă break-ul. 1-0 în setul 1: Sorana Cîrstea începe ideal meciul, cu un break la treizeci, pe serviciul japonezei.



Sorana Cîrstea (35 de ani, 41 WTA) și Gabriela Ruse (28 de ani, 79 WTA) și-au oferit ocazia unor meciuri extraordinare, în ediția 2026 a Openului Australian. Sorana Cîrstea duel cu fostul număr 1 WTA, Naomi Osaka, la a optsprezecea participare a carierei, în Openul Australian În turul doi, după o victorie în trei seturi cu Eva Lys (39 WTA), Sorana Cîrstea și-a asigurat un duel cu dubla câștigătoare de la Melbourne, japoneza Naomi Osaka (17 WTA). În a doua rundă a ultimei ediții de Australian Open la care va participa, Sorana Cîrstea va juca în a doua locație, ca mărime, din complexul Melbourne Park, Arena Margaret Court, joi, 22 ianuarie, de la ora 10:00. Sorana Cîrstea a câștigat singurul meci direct cu Naomi Osaka, dar acesta a avut loc în urmă cu zece ani și jumătate, în calificările turneului de la Wimbledon, când duelul s-a terminat 2-6, 6-1, 6-4, în favoarea sportivei din țara noastră. În preziua partidei cu Naomi Osaka, Sorana Cîrstea a ieșit pe teren, în proba de dublu feminin a întrecerii de la Melbourne. Alături de Anna Kalinskaya, jucătoare cu care a ieșit campioană la Madrid și a jucat un sfert de finală, la Wimbledon, în 2025, Cîrstea a suferit o înfrângere, în meciul cu favoritele numărul patru la câștigarea trofeului de dublu. Belgianca Elise Mertens și chinezoaica Shuai Zhang s-au impus în detrimentul echipei alcătuite din Sorana Cîrstea și Anna Kalinskaya, scor 6-4, 6-2.



Sorana Cîrstea

Gabriela Ruse, întâlnire cu tânăra senzațională a circuitului WTA Vineri, 23 ianuarie, va fi rândul Gabrielei Ruse la un meci de ținut minte, pe hardul de la Melbourne. Dincolo de fileu va fi Mirra Andreeva, care, la optsprezece ani, ocupă locul șapte în ierarhia mondială. Dacă Ruse a trecut de Yastremska (28 WTA) și Tomljanovic (78 WTA) pentru a ajunge în turul trei, și Andreeva a avut parte de oponente dificile, în primele două runde: vicecampioana Donna Vekic, în fața căreia a pierdut set, în turul inaugural, și fostul număr trei mondial, Maria Sakkari. Ora de start a primei întâlniri directe dintre Gabriela Ruse și Mirra Andreeva urmează să fie stabilită de organizatorii turneului, în cursul zilei de joi.



Gabriela Ruse