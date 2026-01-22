LIVE BLOG Sorana Cîrstea - Naomi Osaka 3-6, 0-0, acum. Meci de gală cu fostul număr 1 WTA, în turul doi al Openului Australian 2026

Sorana Cîrstea - Naomi Osaka 3-6, 0-0, acum. Meci de gală cu fostul număr 1 WTA, în turul doi al Openului Australian 2026 Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Ultimul Open Australian din cariera Soranei Cîrstea: meciul cu Naomi Osaka este în desfășurare.

TAGS:
Gabriela RuseTenis WTAAustralian Open 2026Sorana CirsteaTenis Romania
  • Sorana Cîrstea - Naomi Osaka 3-6 în setul 1, în turul doi al Openului Australian

3-5 în setul 1: break alb pentru Naomi Osaka, o victorie psihologică într-un moment important al primei manșe. Asiatica va servi pentru a trece în avantaj la seturi.

3-4 în setul 1: șansă uriașă ratată de Sorana Cîrstea; la minge de break, 3-3, 30-40, românca trimite în fileu, iar Osaka primește o ocazie pe care o folosește, două puncte mai târziu.

2-3 în setul 1: game apropiat la zero de niponă.

2-2 în setul 1: Naomi Osaka face break la treizeci, în oglindă, și anulează primul avantaj obținut de Sorana Cîrstea în meci.

2-0 în setul 1: sportiva din România servește as în ultimul punct al game-ului și confirmă break-ul.

1-0 în setul 1: Sorana Cîrstea începe ideal meciul, cu un break la treizeci, pe serviciul japonezei.

Sorana Cîrstea (35 de ani, 41 WTA) și Gabriela Ruse (28 de ani, 79 WTA) și-au oferit ocazia unor meciuri extraordinare, în ediția 2026 a Openului Australian.

Sorana Cîrstea duel cu fostul număr 1 WTA, Naomi Osaka, la a optsprezecea participare a carierei, în Openul Australian

În turul doi, după o victorie în trei seturi cu Eva Lys (39 WTA), Sorana Cîrstea și-a asigurat un duel cu dubla câștigătoare de la Melbourne, japoneza Naomi Osaka (17 WTA).

În a doua rundă a ultimei ediții de Australian Open la care va participa, Sorana Cîrstea va juca în a doua locație, ca mărime, din complexul Melbourne Park, Arena Margaret Court, joi, 22 ianuarie, de la ora 10:00.

Sorana Cîrstea a câștigat singurul meci direct cu Naomi Osaka, dar acesta a avut loc în urmă cu zece ani și jumătate, în calificările turneului de la Wimbledon, când duelul s-a terminat 2-6, 6-1, 6-4, în favoarea sportivei din țara noastră.

În preziua partidei cu Naomi Osaka, Sorana Cîrstea a ieșit pe teren, în proba de dublu feminin a întrecerii de la Melbourne. Alături de Anna Kalinskaya, jucătoare cu care a ieșit campioană la Madrid și a jucat un sfert de finală, la Wimbledon, în 2025, Cîrstea a suferit o înfrângere, în meciul cu favoritele numărul patru la câștigarea trofeului de dublu.

Belgianca Elise Mertens și chinezoaica Shuai Zhang s-au impus în detrimentul echipei alcătuite din Sorana Cîrstea și Anna Kalinskaya, scor 6-4, 6-2.

Sorana Cîrstea

  • Sorana cirstea retur ao 26 echipament
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Gabriela Ruse, întâlnire cu tânăra senzațională a circuitului WTA

Vineri, 23 ianuarie, va fi rândul Gabrielei Ruse la un meci de ținut minte, pe hardul de la Melbourne.

Dincolo de fileu va fi Mirra Andreeva, care, la optsprezece ani, ocupă locul șapte în ierarhia mondială.

Dacă Ruse a trecut de Yastremska (28 WTA) și Tomljanovic (78 WTA) pentru a ajunge în turul trei, și Andreeva a avut parte de oponente dificile, în primele două runde: vicecampioana Donna Vekic, în fața căreia a pierdut set, în turul inaugural, și fostul număr trei mondial, Maria Sakkari.

Ora de start a primei întâlniri directe dintre Gabriela Ruse și Mirra Andreeva urmează să fie stabilită de organizatorii turneului, în cursul zilei de joi.

Gabriela Ruse

  • Gabriela ruse serva t1 ao 26
×
ÎNAPOI LA ARTICOL
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Trump anunță o înțelegere cu NATO pentru Groenlanda și renunță la tarifele vamale pentru Europa
Trump anunță o înțelegere cu NATO pentru Groenlanda și renunță la tarifele vamale pentru Europa
ULTIMELE STIRI
Inter a rezolvat transferul perlei! Chivu primește un jucător de la Dinamo Zagreb chiar înaintea meciului cu FCSB
Inter a rezolvat transferul perlei! Chivu primește un jucător de la Dinamo Zagreb chiar înaintea meciului cu FCSB
”Upgrade” pentru un stadion din Superligă: ”Au ajuns în port”
”Upgrade” pentru un stadion din Superligă: ”Au ajuns în port”
Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici
Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici
La 18 ani, adversara Gabrielei Ruse de la Australian Open, dată ca exemplu de nesportivitate de un fost număr 3 mondial
La 18 ani, adversara Gabrielei Ruse de la Australian Open, dată ca exemplu de nesportivitate de un fost număr 3 mondial
Suedia, demonstrație de handbal cu Croația la EHF EURO 2026! Cum arată grupele principale I și II, cu Dinamo reprezentată în ambele
Suedia, demonstrație de handbal cu Croația la EHF EURO 2026! Cum arată grupele principale I și II, cu Dinamo reprezentată în ambele
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Italienii au găsit vinovatul după Inter - Arsenal 1-3: „Nu face nimic bine!”

Italienii au găsit vinovatul după Inter - Arsenal 1-3: „Nu face nimic bine!”

Motivul pentru care întârzie transferul lui Olimpiu Moruțan la Rapid

Motivul pentru care întârzie transferul lui Olimpiu Moruțan la Rapid

Fascinanta Africa: ce au primit senegalezii după ce au devenit campionii continentului

Fascinanta Africa: ce au primit senegalezii după ce au devenit campionii continentului

Vinicius și-a decis viitorul

Vinicius și-a decis viitorul

Reacția presei din Olanda după ce PSV și Dennis Man au încasat trei goluri de la Newcastle în Champions League

Reacția presei din Olanda după ce PSV și Dennis Man au încasat trei goluri de la Newcastle în Champions League



Recomandarile redactiei
Inter a rezolvat transferul perlei! Chivu primește un jucător de la Dinamo Zagreb chiar înaintea meciului cu FCSB
Inter a rezolvat transferul perlei! Chivu primește un jucător de la Dinamo Zagreb chiar înaintea meciului cu FCSB
”Upgrade” pentru un stadion din Superligă: ”Au ajuns în port”
”Upgrade” pentru un stadion din Superligă: ”Au ajuns în port”
Soția lui Ofri Arad intervine după transferul la FCSB. Ce a spus în Israel
Soția lui Ofri Arad intervine după transferul la FCSB. Ce a spus în Israel
La 18 ani, adversara Gabrielei Ruse de la Australian Open, dată ca exemplu de nesportivitate de un fost număr 3 mondial
La 18 ani, adversara Gabrielei Ruse de la Australian Open, dată ca exemplu de nesportivitate de un fost număr 3 mondial
Suedia, demonstrație de handbal cu Croația la EHF EURO 2026! Cum arată grupele principale I și II, cu Dinamo reprezentată în ambele
Suedia, demonstrație de handbal cu Croația la EHF EURO 2026! Cum arată grupele principale I și II, cu Dinamo reprezentată în ambele
Alte subiecte de interes
Româncele și-au aflat adversarele la Wimbledon! ”Meci de foc” pentru Gabriela Ruse
Româncele și-au aflat adversarele la Wimbledon! ”Meci de foc” pentru Gabriela Ruse
Doar 52 de minute! Gabriela Ruse s-a distrat în calificările de la Roland Garros
Doar 52 de minute! Gabriela Ruse s-a distrat în calificările de la Roland Garros
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
Roger Federer, primit ca Mesia la Australian Open: declarația nemaipomenită, făcută despre Carlos Alcaraz
Roger Federer, primit ca Mesia la Australian Open: declarația nemaipomenită, făcută despre Carlos Alcaraz
„Ce rivalitate e asta?” Sinner și Alcaraz, criticați înainte de Australian Open 2026. Ce i-a nemulțumit pe fani
„Ce rivalitate e asta?” Sinner și Alcaraz, criticați înainte de Australian Open 2026. Ce i-a nemulțumit pe fani
CITESTE SI
Ce au găsit polițiștii de frontieră în interiorul a două containere în Portul Constanţa. Marfa a fost adusă din Tunisia

stirileprotv Ce au găsit polițiștii de frontieră în interiorul a două containere în Portul Constanţa. Marfa a fost adusă din Tunisia

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

O nouă lege a cetăţeniei în Ucraina exclude România de pe lista statelor acceptate pentru dublă cetăţenie

stirileprotv O nouă lege a cetăţeniei în Ucraina exclude România de pe lista statelor acceptate pentru dublă cetăţenie

Trump anunță o înțelegere cu NATO pentru Groenlanda și renunță la tarifele vamale pentru Europa

stirileprotv Trump anunță o înțelegere cu NATO pentru Groenlanda și renunță la tarifele vamale pentru Europa

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!