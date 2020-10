OPINIE | Gabriel Chirea, dupa meciul cu Norvegia: "Guvernul sa le multumeasca 'tricolorilor' pentru ca au tinut distanta fata de adversari"

Exista si cateva aspecte pozitive, dupa meciurile cu Islanda si Norvegia. La cat de departe au stat de adversari si de careul advers, e imposibil ca jucatorii nationalei sa se infectat cu coronavirus si se pot economisi bani de teste.

Microbistul roman a trecut, in ultimii ani, de la mandrie, la deznadejde, dezinteres si haz de necaz in ceea ce priveste echipa nationala. Dupa multe meciuri ale echipei nationale trebuie sa razi si sa glumesti ca sa nu plangi de ciuda pentru evolutiile jucatorilor, rezultate si lipsa de speranta pentru viitor. Unul dintre putinele lucruri pozitive inregistrate dupa meciul cu Norvegia ar fi ca nationala noastra poate fi considerata prima din lume care a mentinut distanta fata de adversari si este aproape imposibil ca jucatorii nationalei sa se infectat cu noul coronavirus. Se pare ca au fost constiinciosi din punct de vedere medical si au respectat sfaturile specialistilor, asa cum au tot indemnat, in ultimele 8 luni, presedintele Iohannis, premierul Orban, ministrul Sanatatii Tataru, seful DSU Arafat si celelalte somitati in boli transmisibile.

Daca Erling Haaland are Covid-19, fundasii nationalei sunt in perfecta siguranta, pentru ca nu s-au prea aflat in preajma lui si la fazele celor trei goluri inscrise de pustiul norvegian au facut tot posibilul sa nu fie in apropiere, cand baga mingea in poarta. Fotbalistii Romaniei au aratat tarie de caracter si s-au abtinut sa il faulteze pe Haaland, care a fost contrat serios o singura data, chiar inainte sa fie schimbat in minutul 79. Trebuie sa fii shaolin ca sa nu il iei cu fulgi cu tot pe cel care ti-a dat trei goluri, numai ca sa nu te apropii de o persoana necunoscuta.

Guvernul ar trebui sa le multumeasca "tricolorilor" pentru ca nu au oferit motive de sarbatoare fanilor in Piata Universitatii si astfel s-au prevenit imbolnaviri. Ar trebui sa ii multumeasca si selectionerului Mirel Radoi, care a aplicat regula grupurilor mai mici de 6 persoane, rupand echipa in doua la aproape fiecare faza, si a schimbat aproape toti titularii de la un meci la altul, impartind practic lotul in ture, ca la munca in multinationale. De asemenea, cum e indicat sa eviti aglomeratiile, nu am avut prea multe faze la poarta adversa si nu ne-am inghesuit in careul opus, mai ales ca portarii Halldorsson si Jarstein erau cam palizi si ridicau semne de intrebare din punct de vedere epidemiologic.

Pentru meciul cu Austria, poate jucam cu masti medicale pe fata, cu ochelari de protectie, cu halate sterile peste echipament si cu manusi chirugicale, iar Radoi si Dica aduc un dispenser de dezinfecant pe marginea terenului. Poate le imprumuta si adversarilor, pentru ca acestia ating mingea cu mana mai des, nu ii ajuta nimeni sa scape de microbi si apoi isi ating ochii si nasul. "Tricolorii" trebuie sa il asculte in continuare pe Raed Arafat, care a dictat tactica pentru ultimele doua meciuri si le cere in continuare "sa aiba grija, sa aiba rabdare, sa fie intelepti si sa respecte in continuare regulile de distantare, indiferent cat de greu le este si indiferent ce pareri sau trazneli citim pe retelele de socializare sau ascultam in spatiul public".