OPINIE | Gabriel Chirea, despre Drumul Oaselor din Liga 1: "Cluburi de unica folosinta, nu au speranta de viata mai mare de 5 ani"

Cu salarii disproportionat de mari fata de prestatia jucatorilor, fara incasari consistente din bilete si marketing, cu angajati anchilozati in servilism si fara strategii pe termen lung, toate cluburile din Liga 1 par condamnate la faliment pana in 2025.

Absolut toate cluburile din Liga 1 si 99.99% din cele din urmatoarele trei divizii au o speranta de viata de maximum 5 ani, in conditiile in care multe dintre ele au surse de finantare unice si volatile, precum drepturile tv, bugetele primariilor, consiliilor judetene si companiilor de stat, buzunarele patronilor sau "tunuri" pe piatra transferurilor. Cluburile din Liga 1 sfideaza logica economica, in speranta ca vor putea sa acopere dintr-o sursa miraculoasa pierderile imense, insa strategia sinucigasa poate duce intr-o singura directie - falimentul.

Conform raportului financiar pe anul 2019 al cluburilor din Liga 1, care sunt obligate sa il prezinte catre FRF asa cum a fost depus la Ministerul Finantelor, acestea au raportat datorii care insumau 84.3 milioane de euro, din care 23 de milioane de euro doar in dreptul lui CFR Cluj! In 2019, procentul salariilor in bugetele cluburilor a fost de aproape 65%, adica 55 de milioane de euro, cu o medie de 4 milioane de euro pentru fiecare echipa si cu cele mai mici cheltuieli in dreptul Academicii Clinceni, 1.3 milioane de euro, si cele mai mari pentru CFR Cluj, 17 milioane de euro!

Campiona CFR Cluj a iesit din insolventa in 2017, fiind acuzata ca a flexat limitele legale, si poate intra in faliment la orice nou blocaj financiar, adica necalificarea in grupele Champions League sau Europa League in doua sezoane consecutive. Activitatea din ultimii ani a parut mai degraba un joc de poker, unde iti joci casa in speranta ca vei avea bani de taxi. In aceste conditii, in care fotbalistii sunt platiti cu 20-25.000 de euro pe luna pentru a califica echipa in grupele competitiilor europene si pentru a se incasa 15-20 de milioane de euro de la UEFA, tot castigul este investit in salarii si bonusuri, neramanand nimic pentru investitii sau un fond de rezerva financiara.

FCSB, cu cheltuieli imense pentru salarii, a devenit usor-usor irelevant in fotbalul european si este dependent financiar de transferurile de jucatori, tot mai putine si mai ieftine in ultimii ani, si de conturile lui Gigi Becali, care ameninta, in momentele de suparare, ca isi va retrage injectiile financiare. Pentru clubul lui Becali, tragedia vor incepe cand CSA Steaua va ajunge in Liga 2 si va incepe sa lase FCSB fara oxigenul financiar. Craiova este si ea tributara Primariei si "Regelui retrocedarilor", afaceristul Mihai Rotaru. Cu alegeri locale si parlamentare pentru sfarsitul acestui an, cu rezultate incerte pentru partidul care a reinfiintat clubul in 2013, dupa o hegemonie locala de zeci de ani, cu o incetinire a afacerilor lui Rotaru, plus cu o concurenta din partea echipei lui Mititelu din Liga 2, clubul si-ar putea vedea visurile de performanta zdruncinate in urmatoarele sezoane.

Astra traieste de peste 5 ani intr-o bucla a datoriilor catre jucatori, antrenori si angajati, a penalizarilor sportive si a cererilor din partea furnizorilor de a intra in insolventa, desi Ioan Niculae este unul dintre cei mai bogati oameni din Romania. Incepand cu 2013, FC Botosani a fost la un transfer nerealizat distanta de blocaj financiar, reusind, ca prin minune, sa supravietuiasca cu sfortarile lui Valeriu Iftime si cu un ajutor discret al verilor Flutur. In sfarsit, Gaz Metan Medias inca asteapta iesirea din insolventa, dupa eforturi imense in ultimii ani, dar ajutorul dat de Romgaz si Transgaz nu mai pare indeajuns pentru a mentine echipa la limita dintre play-off si play-out.

FC Voluntari, Academica Clinceni, Poli Iasi si Chindia Targoviste sunt la o retrogradarare sau un vot distanta de colapsul financiar, in conditiile in care primariile si drepturile tv le mentin pe linia de plutire. Viitorul este poate echipa cea mai bine adaptata, cu o academie care produce 3-4 jucatori pentru echipa de seniori in fiecare an, cu salarii medii de 3.000 de euro pe luna, cu transferuri constante pe sume decente si cu cei mai multi sponsori din Liga 1, insa pare obligata si ea, in viitorul apropiat, sa isi asume riscuri financiare, daca vrea sa faca pasul catre nivelul urmator de performanta. Sepsi are ajutorul direct al guvernului maghiar si al catorva companii mari din Ungaria, dar o simpla schimbare in legislatia romaneasca poate lasa clubul in ofside, in conditiile in care brutariile lui Laszlo Dioszegi ar putea sa sustina echipa cel mult la nivelul Ligii a 4-a.

Hermannstadt a mai trecut printr-un faliment, cand se numea Vointa Sibiu, iar datoriile actuale au dus la cereri de faliment din partea unor furnizori. Preluarea de catre Anamaria Prodan poate reprezenta o lovitura de imagine, dar e greu de crezut ca trendy-impresara poate sustine singura un club in Liga 1. In sfarsit, Dinamo e exemplul clasic de suferinta lunga, moarte sigura. Fara calificare in play-off in ultimele trei sezoane, cu o academie subfinantata, cu o strategie confuza de transferuri si o politica salariala nesustenabila, cu stadionul din Stefan cel Mare mai mult gol, cu o imagine patata de scandaluri ce alunga sponsorii si cu o conducere care se autosaboteaza, cel mai galonat club in activitate in Liga 1 a ajuns pe ultimul loc in clasament si la doar cateva zeci de mii de euro distanta de ratarea licentei si retrogradare.

Daca punem la socoteala si pandemia de Covid-19 si implicatiile sale financiare viitoare, care se adauga problemelor deja existente, plus zecile de desfiintari din trecutul apropiat, cred ca e rezonabil de anticipat ca niciun club participant la actuala editie a Ligii 1 nu va mai exista peste 5 ani sau ca vor avea de trecut peste cel putin un blocaj financiar major, care va pune in pericol existenta. Ca intr-o parodie in care un individ noaptea arunca bani la lautari si ziua nu are bani nici de margarina si crenvursti, Liga 1 a devenit un veritabil Drum al Oaselor, cu cluburi de unica folosinta.