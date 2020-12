Cine e patronul lui Dinamo?! Ultrasii actionari au bagat mai mult decat Cortacero in club! Care e contributia totala a DDB

Dupa ce DDB a intrat oficial in structura actionariatului de la Dinamo, fanii au introdus in club o suma imensa!

Aproape 800 000 de euro au intrat in club via Program DDB. Suporterii-actionari au intervenit inca din primavara pentru stingerea mai multor datorii. Tot ei au reusit sa mai acopere din daune si acum, dupa o serie de promisiuni neonorate din partea patronului Cortacero. Spaniolul a promis de 10 ori ca va vira banii promisi pentru plata restantelor, insa niciodata nu s-a tinut de cuvant. In majoritatea cazurilor, motivul invocat a fost o eroare de transfer!

La sedinta actionarilor de luni, Cortacero a spus ca va finanta Dinamo cu 5 milioane de euro printr-o majorare de capital. In realitate, sperantele ca acest lucru sa se si intample sunt minime. Conform presedintelui executiv Serdean, pana azi spaniolii au dat 550 000 de euro catre Dinamo cu 250 000 mai putin decat au platit fanii din Program DDB.