Campioana României ocupă locul 27 în clasamentul din Europa League cu șase puncte. În Superliga, FCSB se situează pe poziția a 9-a în 31 de puncte.



Dacă o învinge pe Dinamo Zagreb, FCSB are, ulterior, mari șanse să obțină accederea în primăvara europeană.



Gigi Becali, pus să aleagă între campionat și Europa League: ”Asta ne interesează!”



Gigi Becali, patronul roș-albaștrilor, a explicat că nu-l interesează momentan meciurile din campionat și că își dorește ca echipa să câștige în Europa ca să obțină cât mai mulți bani.



Anul trecut, FCSB a obținut din sumele adunate din preliminariile Champions League și Europa League + grupă, play-off și optimi din Europa League 12,5 milioane de euro.



”Eu spun așa. Eu joc, bine, e și plăcut... Eu joc pentru bani. Ca atare, dacă este un meci care poată să aducă nu milioane, ci zeci de milioane, că așa e la calificare... Nu mai spunem că aduce 450.000 plus banii de pe locul de calificare.

Dacă intri în play-off, iei și acolo bani din bilete la meciuri, deci milioane! Ăsta e meci de calificare. Nu ne interesează meciul de campionat, ne interesează Europa. Meciul ăsta e mai avantajos, deci la ăsta ne gândim”, a spus Gigi Becali, potrivit Digi Sport.



Florin Tănase, OUT de la Dinamo Zagreb - FCSB! Gigi Becali a anunțat echipa de start



"Eu aștept meciul cu gândul la victorie și calificare. Eu nu mă gândesc la 4 puncte (n.r - din meciurile cu Dinamo Zagreb și Fenerbahce), ci la 6.



Eu joc pentru bani. Meciul ăsta poate aduce zeci de milioane, dacă punem și calificarea, locul din clasament și biletele. Când e vorba de bani, ne gândim numai la meciul ăsta. Ăsta e meci de calificare! Ca atare, nu ne interesează la ora asta meciul din campionat cu CFR Cluj.



Vor juca Miculescu, Bîrligea, Cisotti, Olaru. Tănase a simțit ceva acum câteva zile, ieri la fel. Atunci, nu îl vom expune pentru că n-are rost. La mijloc vor juca Baba și Lixandru.



Va juca Graovac în dreapta, Dawa cu Ngezana în centru și Radunovic în stânga. Pe Crețu îl ținem pentru meciul cu CFR", a mai spus Becali.

