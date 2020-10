OPINIE | Gabriel Chirea, despre urmarile arbitrajului viciat din Liga 1: "E acesta sezonul in care Burleanu devine oficial 'Nasul 2'?"

2020 poate deveni anul in care Razvan Burleanu incepe sa fie perceput la acelasi nivel de onestitate si credibilitate ca Mircea Sandu, mult hulitul fost presedinte al FRF, care a domnit autoritar peste "Cooperativa" timp de 24 de ani.

In ultimele doua - trei sezoane, arbitrajele din Liga 1 au fost atat de slabe si greselile decisive atat de evidente si de multe, incat e imposibil sa mai speri ca este doar o intamplare. Faptul ca impotriva unora dintre echipe doar se greseste flagrant, in timp ce altele altele beneficiaza des de intamplarea ca "arbitrii si ei sunt doar oameni", intareste frustrarea si alienarea microbistilor, a presei si a investitorilor. Prestatiile arbitrilor romani au devenit atat de jenate si de nesimtite, incat se gasesc mult sub nivelul gazoanelor si a valorii jucatorilor din Liga 1, intr-un loc unde e foarte greu sa ajungi fara voie.

"Brigazile negre" ale CCA au "macelarit" tot ce au prins si au hotarat cine castiga titlul si trofeele, cine merge in cupele europene, cine ajunge in play-off si in play-out, cine retrogradeaza si cine promoveaza in prima divizie. Regulamentul e contorsionat de la faza la faza, de la repriza la repriza, de la meci la meci si de la campionat la campionat, in timp ce autorii "macelului" zambesc arogant stiind ca nu pot fi trasi la raspundere, suspendati sau exclusi din profesie, indiferent cat de dese si de grave sunt greselile lor. Frustrarea echipelor dezavantajate este in crestere, fotbalistii ajungand sa nu mai dea mana cu arbitrii sau sa ii injure pe teren, iar un nou caz de agresiune fizica Ganea - Mudura este foarte posibil in viitor.

La 6 ani dupa ce l-a inlocuit la conducerea FRF pe Mircea Sandu, supranumit "Nasul" din cauza modului magistral in care a controlat timp de 24 de ani una dintre cele mai corupte ramuri sportive din Romania, lui Razvan Burleanu i s-a terminat creditul. Nu mai poate spune ca ce se intampla acum este din vina fostei conduceri si ca el nu stie si nu poate face nimic, asa cum Gino Iorgulescu nu se mai poate prezenta ca superior predecesorului Dumitru "Corleone" Dragomir. E posibil ca Burleanu sa nu fie deranjat de modul in care se arbitreaza in Liga 1 si de faptul ca diferenta de perceptie publica dintre mandatele lui Sandu si cele proprii incepe sa se estompeze, decat daca e complice.

Experimentul Kyros Vassaras e unul catrastrofal din punct de vedere sportiv si etic, lasand la o parte ca acesta are o prezenta fantomantica in Romania, in Casa Fotbalului si in lumea arbitrajului romanesc. Pe microbisti, pe telespectatori si pe cluburile din Liga 1 nu ii intereseaza ca grecul e un garant al delegarii arbitrilor romani la meciuri internationale, din moment ce nivelul arbitrajului in competitiile interne a ajuns la fel ca in perioada dosarului "Mita pentru Arbitri", din 2009. Centrali si tusieri, care distrug meciuri saptamana de saptamana, nu primesc nici macar o etapa de suspendare, ajungand, in schimb, sa arbitreze meciuri importante in Champions League, Europa League sau in competetiile intertari. S-a ajuns chiar ca multi sa creada ca prezenta pe lista UEFA ar putea fi conditionata de urmarea unor directive necurate in competitiile interne.

Daca nu va cere public imbunatatirea nivelului arbitrajului, responsabilizarea sau schimbarea lui Vassaras si a lui Alexandru Deaconu de la conducerea CCA, nu va forta implementarea tehnologiei VAR si nu va marsa pentru o reformare a corpului de arbitri, cu retrogradarea sau excluderea unor personaje dintr-o generatie ultra-contestata, precum Sebastian Coltescu, Marius Avram, Radu Petrescu, Iulian Dima, Horatiu Fesnic, George Gaman, Andrei Chivulete si altii, care au la activ zeci de greseli si tot atatea vicieri de rezultat, atunci Burleanu devine in mod oficial complice la niste rezultate si competitii falsificate. CCA beneficiaza in mod oficial de autonomie si asta a fost alibiul actualei conduceri a FRF, dar inactiunea federala nu mai poate fi scuzata, atata timp cat arbitrii slabi sau "manjiti" au luat ostatice cluburile si competitiile. Daca va continua sa gireze starea de fapt actuala, Burleanu devine in mod oficial "Nasul 2".