Cele două echipe și-au dat întâlnire pe ”St. James' Park” în etapa cu numărul 7 din faza principală a competiției UEFA Champions League.



La capătul celor 90 de minute, Newcastle, în fața propriilor fani, a câștigat confruntarea de la ”masa bogaților” la scor de neprezentare, 3-0.



Nota primită de Dennis Man după ce PSV a fost demolată de Newcastle în UEFA Champions League



Peter Bosz, antrenorul lui PSV, l-a titularizat pe Dennis Man în Anglia. L-a ținut însă pe teren doar până în minutul 63, când în locul românului a fost introdus pe suprafața de teren Esmir Bajraktarevic.



Pentru maniera în care a evoluat pe ”St. James' Park”, Man a fost punctat de portalul de specialitate FlashScore cu 6.7, peste media echipei de 6.2.



PSV rămâne pe locul 22 în clasamentul din Champions League cu opt puncte. În șapte etape, olandezii au bifat două victorii, două rezultate de egalitate și trei înfrângeri.



Ce urmează pentru PSV



Pentru PSV urmează meciul cu Breda în etapa #20 din Eredivisie. Confruntarea va avea loc sâmbătă, pe ”Philips Stadion”, de la ora 21:00.

