Decizia RADICALA luata de jucatorii lui Dinamo dupa sedinta oficialilor! Ce au de gand sa faca fotbalistii 

Oficialii lui Dinamo au votat pentru marirea capitalului cu 5 milioane de euro.

Pana acum Pablo Cortacero a avut mai multe promisiuni nerespectate, afirmand chiar ca saptamana trecuta a virat 1,5 milioane de euro in conturile clubului. Jucatorii si oamenii din staff si-au pierdut astfel increderea in conducerea spaniola.

Investitorii trebuie sa faca dovada platii celor 5 milioane de euro in ianuarie, insa clubul are nevoie de bani pana la finalul acestui an. In caz contrar, Dinamo nu va primi licenta pentru a evolua in urmatorul sezon, ceea ce ar duce la falimentul clubului.

Dupa incheierea sedintei, jucatorii si membrii staff-ului au anuntat ca daca nu isi primesc macar o parte din salariile restante pana pe 3 ianuarie, nu vor reveni la echipa, potrivit GSP.