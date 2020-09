OPINIE | Gabriel Chirea, despre debutul lui Radoi la nationala: 10 lucruri constatate dupa "dubla" cu Irlanda de Nord si Austria 

"Dubla" de debut a lui Radoi nu a fost nici grozava, nici groaznica. Insa, ii ofera credit marit pana in luna octombrie.

1. Greul pentru Mirel Radoi abia acum incepe. Daum a inceput cu un egal cu Muntenegru (1-1) si o victorie convingatoare cu Armenia (5-0), apoi a urmat o serie de cosmar cu Kazahstan (0-0), Polonia (0-3), Rusia (0-1), Danemarca (0-0) si Polonia (1-3). Contra a inceput si mai bine, remizand cu Danemarca (1-1), invingand Kazahstan (3-1), Turcia (2-1), Israel (2-1), Suedia (1-0), Chile (3-2) si Finlanda (2-0), pierzand cu Olanda (0-3), majoritatea meciuri amicale, dar pierzand cadenta in Nations League 2018-2019 si in preliminariile Euro 2020. Urmatorea perioada, cu partide importante (octombrie - Islanda, Norvegia, Austria / noiembrie - Ungaria sau Bulgaria, Norvegia, Irlanda de Nord), va face diferenta intre Radoi Eroul si Radoi Dezamagitorul, in opinia publica si media.

2. La fel ca in mandatele lui Daum si Contra, cand jucam bine, pierdem puncte, si, uneori, cand jucam mai slab, ciupim rezultate. Nationala Romaniei nu a stiut din nou sa gestioneze un moment favorabil, avantaj pe tabela, om in plus si dominare copioasa, contra Irlandei de Nord si nu a invins, desi Norvegia s-a distrat, ulterior, cu aceeasi modesta echipa britanica. Pe de alta parte, in meciul cu Austria am invins nesperat, desi adversarul a fost unul mult mai valoros si am fost serios intrebuintati din punct de vedere fizic. Dincolo de cele patru puncte acumulate, cele doua partide au aratat o lipsa de constanta similara celei din mandatelor ultimelor doi selectioneri premergatori lui Radoi.

3. Daca nu vor aparea accidentari, la meciul cu Islanda vom alinia, probabil, urmatoarea echipa: Tatarusanu - Burca (Hanca), Chiriches, Grigore, Bancu - Cretu - Maxim (Hagi), Stanciu, Cicaldau (Marin), Coman (Mitrita) - Puscas (Alibec).

4. Cel mai mare castig al celor doua partide este Alexandru Cretu. Inchizatorul de 28 de ani de la Maribor, care a fost aproape in ultimele sezoane de transferuri la Anderlecht sau Dinamo Zagreb, este un mijlocas central defensiv de care aveam mare nevoie. La 190 cm inaltime, cu o disponibilitate mare la efort si o intelegere a propriilor limite, el va fi probabil jucatorul in jurul caruia Mirel Radoi va construi compartimentul median pentru partida cu Islanda, urmand sa fie acompaniat de Stanciu, Marin sau Cicaldau.

5. Inca avem o problema la axul central al apararii, acolo unde nu exista un cuplu "beton" de fundasi centrali. Chiriches ramane in continuare fragil din punct de vedere medical, cu o accidentare pandind fiecare duel mai tare al capitanului nationalei, iar actualii convocati, Grigore, Tosca si Nedelcearu, sau cei de la partida cu Spania, Rus si Cristea, nu ofera inca siguranta de care avem nevoie. De asemenea, Pascanu, Chindris si Ghita, jucatorii remarcati la nationala U21, nu par inca pregatiti sa faca fata impotriva unor adversari de calibru superior.

6. In ciuda transferului la Rangers si a celor 11 selectii la nationala de seniori, Ianis Hagi ramane la statutul de speranta si inca isi cauta locul in echipa. Apasat in continuare de numele de pe tricou, el incearca sa faca prea multe si ii ies prea putine. Schimbat imediat dupa pauza in meciul cu Irlanda de Nord, fiind menajat de Radoi pentru a nu primi al doilea cartonas galben, el nu a mai fost folosit deloc in partida cu Austria. La Rangers este folosit in banda dreapta, intr-o linie cu trei mijlocasi ofensivi, dar pentru Romania este incercat in spatele atacantilor, pe o pozitie la care mai aspira Stanciu, Nistor, Cicaldau sau Marin.

7. Desi ne-am descurcat onorabil in cele doua meciuri din Nations League, situatia va fi diferita la Reykjavik, unde pentru 8 octombrie se anunta sigur ploaie, posibil si ninsoare, dar si temperaturi de maximum 6°C si vanturi de peste 30km/h. Asta inseamna terenuri si conditii de joc mult mai grele decat pe Arena Nationala sau la Klagenfurt, iar Radoi va trebui sa formeze o echipa care sa faca fata din punct de vedere fizic, in primul rand. Desi am incercat un fotbal combinativ in cele doua meciuri, intalnirea cu Islanda se anunta mult mai rudimentara si trebuie sa ne punem la punct cu fazele fixe si cu un joc de uzura.

8. Dupa foarte multi ani in care am avut pretentii poate prea mari de la echipa nationala, ar trebui sa revenim cu picioarele pe pamant. Daca castigam grupa din Nations League cu Austria, Norvegia si Irlanda de Nord, ar fi o performanta. La fel, ar fi o performanta, daca trecem de Islanda si Ungaria/ Bulgaria si ne calificam la Euro 2020. Din punct de vedere statistic, suntem undeva pe la jumatatea celei de-a doua grupe valorice din fotbalul european, adica dupa locul 20, ceea ce inseamna ca avem sanse mai multe sa terminam de la locul trei in jos in orice preliminarii viitoare decat sa castigam o grupa de calificare. Fara participare la o Cupa Mondiala din 1998 si cu doar doua calificari la Europene (2008, 2016) in ultimii 20 de ani, poate ar trebui sa fim mai realisti in privinta potentialului actualei echipe nationale si pretentiilor avute in privinta noului selectioner.

9. Radoi si Mutu, ambii fara licenta PRO de antrenor, s-au descurcat mai mult decat onorabil la debutul pe bancile nationalelor de seniori si U21, tinand cont si de faptul ca activitatea a fost intrerupta din cauza pandemiei de coronavirus. Radoi a obtinut patru puncte cu Irlanda de Nord (1-1) si Austria (3-2), desi puteau fi usor sase, iar Mutu a invins Finlanda (3-1) si probabil va lua cele trei puncte si cu Malta. Sigur, cei doi au fost jucatori cu multa experienta, atat la nivel de echipa de club, cat si la echipa nationala, dar multi colegi de breasla probabil ca se intreaba de ce sa mai cheltuie banii si sa iroseasca timpul pe cursuri UEFA, daca nu sunt absolut necesare ca sa ocupe cele mai importante posturi din cadrul FRF. Timpul ne va arata daca aceste cursuri pentru obtinerea licentei PRO si experienta profesionala sunt inutile, asa cum a lasat Federatia sa se inteleaga prin alegerea celor doi, sau, dimpotriva, lipsa lor se va vedea in momentele importante din aceste preliminarii.

10. Oricat de enervanti sau conflictuali ar fi unii jurnalisti, Ciprian Tatarusanu a gresit cand a spus ca "nu ma intereseaza ce parere au oamenii si suporterii din Romania si nu stau sa raspund acum fiecaruia". Sfaturile unor fosti jucatori ai echipei nationale, care l-au indemnat sa fie mai diplomat si mai modest, sa evite capcanele fara agresivitate si sa isi exerseze discursul public, sunt binevenite. Sau asa, cum se spunea intr-un film celebru, "Odata cu o putere mai mare, vine si o responsabilitate mai mare”. Adica, nu poti sa alegi doar faima, selectiile si banii, trebuie sa mai arati, din cand in cand, ca iti pasa si de fani sau fenomen, dar sa fii capabil sa rezisti si presiunii, si posibile atacuri. Iar Tatarusanu, acuzat de multe ori in trecut ca poseda o atitudine aroganta, nu se ajuta deloc cu ultimele declaratii facute.