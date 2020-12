OPINIE | Gabriel Chirea, dupa Europeanul de handbal feminin: "Nationala a jucat slab, dar declaratiile de dupa turneu au fost penibile"

Daca taceau, suedezii Ryde si Johansson si vedeta Neagu filozofi ramaneau.

Pentru cei care nu au urmarit in aceste zilele meciurile de la Campionatul European de handbal feminin, gazduit de Danemarca, trebuie spus ca Romania a terminat competitia cu o singura victorie, dupa meciuri in runda preliminara cu Germania (19-22), Polonia (28-24) si Norvegia (20-28), pentru ca apoi sa sfarsim pe ultimul loc in grupa principala, dupa infrangeri cu Croatia (20-25), Ungaria (24-26) si Olanda (24-35). Desi avem un nume si un palmares de aparat in acest sport, asteptarile nu erau prea mari de la aceasta competitie, din mai multe motive.

In primul rand, avem un nou selectioner, Bogdan Burcea, antrenorul lui SCM Craiova, care nu a putut insa sa lucreze prea mult cu handbalistele selectionabile. Competitiile interne au fost si ele tinute cu intermitenta, din cauza pandemiei de coronavirus, iar forma fizica deficitara a romancelor a devenit evidenta pe finalurile de meci. Apoi, liga nationala e plina de jucatoare straine si in lotul lui Burcea s-au gasit multe handbaliste noi si fara experienta internationala, in timp ce doua dintre componentele de baza, Crina Pintea si Laura Chiper - Moisa nu au putut juca, dupa ce s-au infectat cu SARS-CoV-2, cu doar cateva zile inaintea startului. In plus, cateva dintre fostele componente ale Coronei Brasov, suspendate pentru dopaj, abia isi fac rodajul pentru revenirea la o forma sportiva adecvata. Nu in ultimul rand, handbalul romanesc se gaseste pe un trend descendent de mai multi ani, cu o politica federala fara capatai si cu lacune in pregatirea si promovarea junioarelor. Poate cel mai important aspect, supervedeta Cristina Neagu, cea care facea de multe ori diferenta in meciurile echilibrate si era arma noastra principala, a devenit o umbra a jucatoarei care castiga de patru ori titlul de cea mai buna handbalista a lumii.

TOMAS RYDE, PER JOHANSSON

Daca evolutia echipei si rezultatele inregistrate au fost o surpriza doar pentru cei care nu sunt la curent cu situatia generala a handbalului feminin romanesc, a surprins doua luari de pozitie agresive, care au criticat vehement prestatiile din Danemarca. Fostul antrenor de la CSM Bucuresti, Per Johansson, a pus mai multe comentarii pe retele de socializare in care l-a atacat vehement pe selectionerul Bogdan Burcea pentru situatia actuala si i-a cerut demisia imediata, acuzand ca acesta face parte din "clanul care l-a executat pe Tomas Ryde si a preluat nationala, fiind responsabil pentru cea mai slaba performanta la Campionatului European din istoria Romaniei". La aceasta postare, compatriotul sau, Tomas Ryde, fostul selectioner al Romaniei, a acuzat, la randul sau, ca scandalul handbalistelor dopate de la Brasov a fost "planificat" si ca Gheorghe Tadici, fost antrenor al nationalei si actual manager la Zalau, ar fi "liderul clanului care a subminat FRH". Pe langa faptul ca acuzatiile sunt grave si ar trebuie probate, se astepta mai multa diplomatie si consideratie din partea a doi stranieri, care au castigat bani frumosi in handbalul romanesc, poate fara rezultate pe masura, ei fiind primiti mereu cu respect si bratele deschise in Romania.

Sub conducerea lui Ryde, Romania a terminat pe locul al treilea la CE 2015, dar, in contrapartida, in al doilea mandat, a fost condusa de Insulele Feroe la pauza, intr-un meci de calificare pentru Campionatul Mondial din 2019. Apoi, la turneul final, Ryde a fost pe banca nationalei la una dintre cele mai rusinoase infrangeri din istoria sa in meciul cu Japonia (20-37), fiind aproape de dezastru si in intalnirile cu Kazahstan (22-20) si Senegal (29-24), echipa noastra fiind invinsa fara drept de apel de Spania (16-31), Rusia (18-27) si Suedia (22-34). In final, suedezul a dus Romania abia pe locul 12, in situatia in care Cristina Neagu a fost intr-o forma mult mai buna la momentul competitiei decat la CE 2020 si lotul a avut nume mai sonore in componenta. De cealalta parte, Per Johansson, a fost de trei ori antrenorul lui CSM Bucuresti, fara sa castige Liga Campionilor, desi clubul bucurestean a avut un buget record, si are un singur titlu national in palmares. Ultima data a fost secundul lui Adrian Vasile, dar a fost acuzat ca a acceptat postul doar pentru a fi la curent cu forma jucatoarelor romance si straine din campionat si pentru a le putea pregati si la club pe multele jucatoare muntenegrene care evoluau in Bucuresti si in Liga Florilor. In aceasta vara, Per a lasat CSM-ul la primul semn de slabiciune financiara si s-a inteles cu Rostov, fara prea multe regrete, dar cu multe acuzatii la adresa FRH si a colegilor din campionat.

CRISTINA NEAGU

A doua declaratie ciudata vine din partea Cristinei Neagu, liderul din teren si din vestiar, care si-a criticat aspru colegele. "Cred ca fiecare trebuie sa isi faca o analiza si sa munceasca mai mult. Unele jucatoare ar trebui sa fie constiente ca nu e de ajuns doar sa vina la nationala. Baza de selectie nu a fost atat de mare, li s-a dat sansa unor fete, dar mi se pare ca unele dintre ele se comporta ca si cum au cine stie ce realizari doar pentru ca au ajuns aici. Sa lase capul in pamant, sa munceasca mai mult fiindca nu au realizat nimic", a spus aceasta. Pentru cine o stie pe Neagu de acum cativa ani si nu a urmarit meciurile de la acest European, aceasta pare o declaratie indreptatita, in care liderul isi dojeneste colegele, dupa inca un turneu final in care a tras echipa dupa ea. Insa, ajunsa la 32 de ani, cu numeroase accidentari grave la activ si cu o infectie Covid-19, care pare sa-si fi pus amprenta serios asupra starii sale fizice, Neagu a fost doar o umbra a handbalistei care castiga meciuri de una singura si teroriza apararile adverse. A mai castigat la impresia artistica, cu aruncari de peste 120 km/h, dar forma fizica precara si evolutiile in nota echipei, daca nu chiar inferioare in multe momente, ar trebui sa o opreasca sa bata obrazul colegelor. In plus, daca nu a avut nimic de comentat cand CSM Bucuresti i-a transferat in grup toate prietenele de la Buducnost, in detrimentul inchegarii unui nucleu al echipei nationale, atunci poate ca nu are dreptul moral sa isi dea acum cu parerea despre selectie si evolutii.

Ciudat e si ca, in urma cu cateva zile, chiar Neagu recunostea ca "nu-mi caut scuze, dar la acest turneu final am venit fara pregatire adecvata, nu am putut sa fiu la cel mai inalt nivel al meu. Mi-e greu la fiecare meci, am dureri de tot felul, am incercat sa-mi fac treaba cat mai bine, dar nu am fost la nivelul la care era toata lumea obisnuita". O jucatoare care recunoaste singura ca e la un nivel fizic si medical nesatisfacator si care, in mod normal, nu avea ce cauta in lot pentru aceasta competitie, dar le reproseaza colegelor de echipa ca ar trebui sa dea mai mult pe teren, este un paradox. Pana la urma, se vede cu ochiul liber, in ultimii ani, ca exista o diferenta intre noi si Norvegia, Rusia, Olanda sau Danemarca, doar daca ne uitam la cum sta echipamentul pe sportive si la modul in care alerga fiecare, fara sa mai analizam chestiuni de tehnica, pregatire fizica si tactica. De ce mai avem asteptari atat de mari de la nationala feminina de handbal, daca pana acum aveam doar o echipa decenta, dar o aveam pe Neagu, iar acum nu avem nici echipa si nici pe Neagu? Neagu se face ca nu intelege situatia sau chiar nu pricepe starea generala a handbalului feminin romanesc si se pregateste sa devina si ea parte din problema?