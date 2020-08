OPINIE | Gabriel Chirea, despre lupta lui Dinamo: "Regele junglei e ranit de moarte. Il sfasie celelalte fiare sau le vine cainele de hac?"

Fara bani, fara patron, fara conducere si fara lot, Dinamo a ramas doar cu fanii. Dar sunt multi, fanatici si furiosi.

Dinamo a fost mereu dusmanita cu frisoane de celelalte cluburi din fotbalul romanesc si de catre mare parte a microbistilor, asa cum doar marile cluburi pot fi urate in tarile lor. La fel ca Dinamo, Real Madrid, Juventus, Manchester United, Benfica, Bayern Munchen sau PSG au fost si ele acuzate ca sunt ajutate de arbitraje si iau jucatori cu japca. Aveau si motive, din moment ce, de-a lungul istoriei, Dinamo a avut puterea sa-si impuna vointa sa asupra majoritatii adversarilor, fie prin valoarea superioara a echipei, fie prin influenta politica sau prin itele arbitrajului. Insa, niciodata in istoria sa, clubul cu 18 titluri de campioana, 13 Cupe ale Romaniei, semifinale de Cupa Campionilor Europeni si Cupa Cupelor nu a fost atat de aproape sa fie rapusa de rivalele sale.

In ultimii 5 ani, puterea lui Dinamo s-a erodat tot mai mult, pe masura ce alti poli de influenta au aparut in fotbalul romanesc. In timp ce rezultatele au inceput sa fie din ce in ce mai slabe, reconstructia stadionului a fost blocata in tribunale, lotul a devenit din tot mai subtire valoric, presa a inceput sa muste acolo unde lingea inainte si arbitrajele au inceput sa treaca de la ciupeala la furt pe fata in favoarea adversarilor, rivalele din Liga 1, care primesc ajutoare de stat sau fonduri din afaceri banoase girate de autoritati, aduc aminte de trecutul departamental al "cainilor" in comunism, dar isi baga boticul hulpav in borcanele cu miere ale bugetului de stat capitalist.

In acest sezon, pe langa impotenta propriei conduceri, Dinamo a cazut prada incompetentei, indolentei sau cinismului celor de la FRF, LPF si al altor autoritati romanesti, care au parut ca fac totul pentru ca clubul sa ajunga bataia de joc a Ligii 1 si sa lustruiasca cu el pe jos in numele greselilor trecutului. In timp ce FRF i-a refuzat o finala de Cupa Romaniei si, prin CCA, de care este ombilical legata, a jucat-o in picioare din punct de vedere al arbitrajelor, LPF a parut ca vrea neaparat sa o retrogradeze, nu se stie de ce, raliindu-se eforturilor lui Gigi Becali de a lovi ca intr-un sac de box in rivala sa, ranchiunos inca, probabil, pentru farsa patita si platita cu ocazia coregrafiei "Doar Dinamo Bucuresti".

In plus, desi multe alte echipe au avut cazuri de infectare cu coronavirus, doar Dinamo a fost data ca exemplu de institutiile medicale, fiind nevoita sa isi tina jucatorii in izolare si sa nu se antreneze cu saptamanile. Episodul cu magazinerul inchis cu forta in spital, desi el era sanatos tun si testul il declarase gresit infectat cu Covid-19, apoi cel cu 18 jucatori depistati initial pozitiv cu coronavirus, dintre care doar trei au fost confirmati ulterior, sunt noaptea mintii. Testele au fost facute la un laborator acreditat de Ministerul Sanatatii, iar Dinamo, daca avea conducatori, nu carpe de sters mobila, trebuia sa turbeze de furie si sa ii dea in judecata pe toti initiatorii mascaradei respective. In schimb, tot cei vinovati de debandada creata au reusit sa creeze impresia ca Dinamo a fost echipa avantajata de decizia de a mari numarul echipelor din Liga 1, desi clubul mai avea 5 meciuri de jucat si putea castiga un eventual proces la TAS si daca se prezenta acolo cu femeia de serviciu.

In acest moment, Dinamo e un rege al junglei, la care celelalte fiare au mirosit sangele curgand din rani. Pe de o parte, clubul are un ne-patron, o non-conducere, un lot care trebuie reformat din temelii si o lipsa de strategie care te duce cu gandul la sabotaj, dar, pe de cealalta parte, are sute de mii de suporteri tot mai apropiati de echipa si un program care strange bani mai multi decat pot unele primarii sa verse in papusile lor gonflabile folosite pe post de pusculita. Fara sa vrea, cei care au vrut sa doboare Dinamo au creat un mutant monstruos intre Steaua si Rapid, adica un club cu istorie indelungata si trofee multe si cu multi suporteri fanatici, tot mai atrasi de club pe masura ce acesta a ramas singur impotriva tuturor.

Multi par sa uite ca suporterii lui Dinamo au transmis mereu mesaje de incurajare pentru cluburile aduse de patroni sau de sistem in pragul falimentului, in timp ce acum nimeni nu e alaturi de ea sii ii dau picioare in timp ce e la pamant. Asa ca, cei care vor sa retrogradeze, sa desfiinteze si sa stearga din istorie clubul ar trebui sa aiba grija, pentru ca regele junglei e cel mai periculos atunci cand e ranit.