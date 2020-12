OPINIE | Gabriel Chirea, despre situatia ciudata de la Viitorul: "A vandut Gica Hagi clubul? Cei doi antrenori par numiti peste capul lui"

Ruptura dintre Gica Hagi si clubul sau de suflet pare una brutala si fara explicatii elocvente.

In ultimii ani, Gica Hagi a cerut un audit financiar si a cautat intens investitori cu potenta financiara pentru a duce Viitorul la nivelul urmator de performanta. Acesta a negociat vanzarea pachetului majoritar de actiuni cu mai multi milionari romani, dar si cu unele companii romanesti si cu fonduri de investitii din strainatate. Desi nu a fost facut inca un anunt oficial in privinta motivului real al trecerii in plan secund la clubul sau, se pare ca Hagi s-ar fi retras din pozitia de antrenor, dupa ce i s-ar fi recomandat sa evite, cel putin pentru o perioada, stresul excesiv generat de statul pe banca si consumul emotional din timpul meciurilor. Asa ca fostul mare fotbalist a decis sa se retraga momentan si sa se ocupe doar de administrarea Academiei de Fotbal "Gheorghe Hagi", unde presiunea rezultatelor este mult mai mica.

In acelasi timp, cautarile asidue ale "Regelui" pentru o infuzie de capital par sa fi fost incununtate de succes, din moment ce exista un plan de modernizare a stadionului, de marire a modernei baze sportive si de finalizare a cladirii din interiorul acesteia, care va gazdui birourile administrative si hotelul in care vor fi cazati fotbalistii echipei de seniori si juniorii. Toata investitia se ridica la mai multe milioane de euro. Directorul general Cristian Bivolaru dezvaluia, in trecut, ca "suntem in negocieri avansate pentru vanzarea de actiuni. Discutiile sunt atat pentru pachetul majoritar, cat si pentru cel minoritar. Exista investitori straini interesati de fotbalul romanesc. Pe Hagi nu-l deranjeaza daca nu ar mai avea controlul absolut. O conditie esentiala pusa de investitori este ca Hagi sa ramana in club. Investitorii sunt europeni, dar nu sunt rusi".

O vanzare a actiunilor la clubul de fotbal pe care l-a infiintat in 2009 ar putea explica si de ce Hagi cauta un contract banos in strainatate si s-a autopropus ca un candidat la functia de selectioner, de ce s-a implicat atat de putin la echipa de seniori in ultimele luni si de ce a acceptat ca la clubul sau sa ajunga doi antrenori, care nu par pe placul sau si nu impartasesc filosofia sa despre fotbal. Experimentul cu spaniolul Ruben de la Barrera a fost unul nereusit, echipa zbatandu-se la mijlocul clasamentului in Liga 1, cu un joc mult mai modest decat in ultimele sezoane, iar in Cupa Romaniei a fost distrusa de Dinamo, 0-3.

De asemenea, numirea lui Mircea Rednic este mai mult decat ciudata, in conditiile in care intre cei doi exista o rivalitate binecunoscuta in fotbalul romanesc. Relatia rece dintre cei doi fosti rivali in Steaua - Dinamo, colegi la echipa nationala si actuali antrenori a culminat cu un conflict public, in urma cu 5 ani, dupa un meci Viitorul - Dinamo 5-1, cand Hagi spunea ca "lui Rednic ii arat doar 'manita', cred ca ar trebui sa-si dea demisia. Nu are scuza, dar el e 'Strambu', nu ai ce sa-i faci", in timp ce dinamovistul raspundea ca "la mine raspund trofeele, el ar trebui sa-si dea demisia. E dusmanul limbii romane, il musca gramatica de limba".

Singurele intrebari, care au ramas in suspensie, sunt de ce nu a fost facuta inca publica tranzactionarea actiunilor si infuzia de capital, daca acestea au avut loc, si cine sunt noii investitori, care par sa nu mai tina deloc cont de know-how-ul celui considerat cel mai valoros fotbalist roman din toate timpurile si unul dintre antrenorii nostri de top.