Dennis Man a fost titular pentru PSV în deplasarea de pe terenul lui Newcastle, din etapa a șaptea a grupei unice din UEFA Champions League, însă seara s-a transformat rapid într-un coșmar pentru campioana Olandei.



Internaționalul român a fost folosit pe flancul drept, în sistemul 4-2-3-1, dar PSV a fost dominată autoritar de formația engleză și nu a reușit să pună probleme reale.



La scorul de 2-0 pentru gazde, antrenorul Peter Bosz a încercat să schimbe dinamica partidei. În minutul 62, Dennis Man a fost înlocuit cu Esmir Bajraktarevic, iar în același timp a ieșit și Perisic, schimbat cu Driouech.



Pe SofaScore, Man a primit nota 6,2, apropiată de media echipei sale. La doar trei minute după dubla schimbare, Newcastle a lovit decisiv, Harvey Barnes marcând pentru 3-0 și închizând practic meciul.



Ce a scris presa din Olanda după meci



La final, presa din Olanda a reacționat dur. Sportnieuws.nl a titrat „Seară fără speranță”, VoetbalPrimeur a scris „PSV, înghițită de Newcastle”, FCUpdate a notat sec „Sfârșit de poveste pentru PSV”, iar ED.nl a concluzionat: „Seară proastă pentru PSV: deficit fără speranță”.



Pentru Dennis Man, cifrele au reflectat dificultatea meciului: 42 de atingeri de balon, 11 pierderi de posesie, trei driblinguri reușite din patru încercări, un singur șut pe lângă poartă și nicio centrare periculoasă.



În ultima etapă din grupă, PSV are un test extrem de dur, pe teren propriu, contra lui Bayern Munchen, pe 28 ianuarie, de la ora 22:00.

