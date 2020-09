OPINIE | Gabriel Chirea, despre debutul noului selectioner: "Ce ne spune selectia lui Radoi despre ce o sa urmeze pentru echipa nationala"

"Revolutia galbena" a lui Radoi pare sa semene destul de mult cu politica care a dus la "ghilotinarea" lui Contra, in urma cu un an.

Radoi a fost numit selectioner intr-un moment dificil, dupa ce echipa nationala a terminat grupa de calificare pentru Euro 2020 pe locul al patrulea, fara nicio victorie impotriva primelor trei clasate, Spania (1-2, 0-5), Suedia (1-2, 0-2) si Norvegia (2-2, 1-1). Daca rezultatele au fost slabe si numai artificiile UEFA ne-au mai dat sansa de a participa la Europeanul pe care il vom organiza anul viitor, prestatiile din meciurile oficiale din mandatul lui Contra au fost de la mediocru in jos, o medie intre putinele momente exceptionale si evolutii majoritar exasperante.

Prins intre incurajarile de a folosi cat mai multi jucatori tineri si de a reforma din temelii lotul si nevoia unei sigurante aparente in privinta rezultatelor, Radoi a ales a doua varianta si se anunta un nou selectioner conservator, probabil pe linia trasata si de superiorii pe linie federala. In lotul convocat pentru dubla cu Irlanda de Nord si Spania se gasesc doar patru debutanti, Gabriel Iancu, Sergiu Bus, Alexandru Cretu si Andrei Burca, ultimul mai fiind chemat la lot pentru partida cu Suedia, cand nu a apucat sa intre in teren. De asemenea, media de varsta este de aproape 28 de ani, Radoi nereusind sa reconstruiasca masiv pe scheletul nationalei U21, care a atins semifinala CE de tineret. Doar Nedelcearu, Fl. Stefan, Hagi, Cicaldau, Coman si Puscas se gasesc acum in lot, dar niciunul nu poate fi considerat titular inamovibil.

Din lotul actual lipsesc motivat Silviu Lung jr., Razvan Marin si Alexandru Mitrita, care ar urma sa fie chemati pentru barajul cu Islanda, in timp ce Andrei Radu, Romario Benzar, Ionut Rus, Tudor Baluta, Paul Anton, Mihai Bordeianu, Dennis Man sau Claudiu Keseru au fost omisi, iar Florin Andone este din nou accidentat. Echipa probabila la meciul de debut al lui Radoi ar putea arata astfel: Tatarusanu - Burca, Chiriches, Nedelcearu, Tosca - Stanciu, Nistor (Cicaldau) - Deac, Hagi, Coman (Maxim) - Puscas. Nu sunt schimbari majore la nivel de lot si, daca Radoi nu va reusi sa produca o emulatie deosebita printre fotbalisti, sa revolutioneze in privinta sistemului de joc si sa transforme o echipa plafonata intr-una competitiva, atunci logica ne spune ca rezultatele vor fi identice cu cele din ultimii patru ani.

Meciurile din luna septembrie vor fi destul de concludente in privinta sperantelor pe care putem sa ni le facem in privinta calificarii la turneul final al Campionatului European, dar si in privinta viitorului nationalei, in general, sub comanda lui Mirel Radoi. Irlanda de Nord si Austria nu fac parte din elita fotbalistica a continentului, dar sunt doua echipe solide din punct de vedere fizic si tactic, cu jucatori proveniti din primele doua divizii engleze si din Scotia, in cazul primeia, si cu un lot selectionat aproape exclusiv din Bundesliga, de la echipe bune, in cazul celei de-a doua. Britanicii au terminat pe locul al treilea intr-o grupa cu Germania si Olanda si se lupta cu Bosnia si Slovacia / Irlanda pentru un loc la Euro 2020, in timp ce Austria a terminat grupa de calificare in urma Poloniei si ne asteapta deja in grupa de la European, in cazul in care ne calificam.

Ar fi o surpriza foarte placuta sa ne castigam grupa din Nations League, din care mai face parte si Norvegia, apoi sa ne impunem in barajul cu Islanda si Ungaria / Bulgaria si sa ne calificam la Euro 2020. Dar, in conditiile in care grosul lotului si stilul de joc vor ramane identice cu cele din ultimele doua mandate, iar Radoi nu se rupe de modelul perimat, atunci rezultatele pot deveni previzibile.