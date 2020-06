OPINIE | Gabriel Chirea, despre noua normalitate: “De ce FCSB nu castiga titlul de 5 ani si de ce cred ca nu o va face nici in urmatorii 5"

Cei cinci ani de "seceta" ai FCSB nu reprezinta o intamplare sau un ghinion imens, ci noua normalitate pentru echipa lui Gigi Becali.

Ultima data cand FCSB a luat titlul, CFR Cluj si Dinamo erau in insolventa si in pragul desfiintarii, cu datorii 20 de milioane de euro, respectiv 17 milioane de euro. Craiova lui Rotaru se afla la primul sezon in Liga 1, Viitorul isi alcatuia cu greu bugetul si traia inca sub semnul „omeniei” lui Becali, episod petrecut cu un an inainte, Rapid retrograda in Liga 2, iar rivalele la titlu erau ASA Tg. Mures, Petrolul si Pandurii, echipe care s-au intins mai mult decat le era plapuma si care au intrat in mod oficial in faliment sau sunt in asteptare. Astrei Giurgiu i se ceruse intrarea in insolventa din cauza unor datorii neonorate, FC Botosani era la abia al doilea sezon in Liga 1 din istoria sa, sistemul de desfasurare al primei divizii era unul clasic, fara play-off si play-out, care cere o concentrarea pe durata intregului sezon, iar acesta a fost ultimul campionat in care FCSB s-a mai numit „Steaua”, a avut grosul galeriei aproape si a evoluat si s-a antrenat in Ghencea.

Cu Costel Galca pe banca si cu un lot echilibrat format pe parcursul mai multor ani, din care faceau parte Nita, Arlauskis, Varela, Tamas, Latovlevici, Stanciu, Chipciu, Prepelita, Bourceanu, Tucudean, Adi Popa sau Rusescu, „ros-albastrii” au castigat titlul in Liga 1, dupa o lupta pana in ultima etapa cu ASA Tg. Mures, au cucerit Cupa Romaniei (3-0 cu „U” Cluj) si Cupa Ligii (3-0 cu Pandurii), calificandu-se in grupele Europa League, dupa ce ratase accederea in faza principala a Champions League. FCSB a trecut atunci de Stomsgodset (1-0, 2-0) si Aktobe (2-2, 2-1) si a fost invinsa de Ludogoret in play-off-ul CL, la lovituri de departajare (5-6, dupa 1-0 si 0-1), in celebrul meci in care Cosmin Moti a intrat in poarta campioanei Bulgariei chiar inainte de executarea penalty-urilor, apoi a ghicit coltul la 5 din cele 7 loviturile executate si le-a parat pe cele ale lui Parvulescu si Rapa.

Eliberat conditionat din inchisoare, in aprilie 2015, Gigi Becali se declara nemultumit de colaborarea cu Costel Galca, pe care nu a reusit sa il subordoneze total, dar si de rezultatele echipei, patronul aducand ratarea calificarii in grupele Champions League ca motiv al despartirii de staff-ul tehnic, la finalul sezonului. Ce s-a intamplat de atunci? FCSB si-a construit un cantonament, dar a fost nevoita sa joace pe mai multe stadioane din toata tara. Clubul nu a mai cucerit titlul de 5 ani si nu s-a mai calificat niciodata in grupele Champions League, in sezoanele urmatoare, fiind eliminata de Partizan (2015-2016 / 1-1, 2-4), Manchester City (2016-2017 / 0-5, 0-1) si Sporting Lisabona (2017-2018 / 1-5, 0-0). In ultimele 5 stagiuni, echipa a avut 7 antrenori - Radoi, Reghecampf, Dica, Teja, B. Andone, Andronache si Vintila - dar niciunul nu a reusit sa stopeze imixtiunile patronului in treburile sportive ale echipei si sa readuca gloria apusa.

FCSB nu a reusit sa castige titlul in ultimii 5 ani din motive clare (incluzandu-l si pe actualul, in care se afla la 9 puncte in spatele liderului CFR Cluj, cu 6 etape ramase de jucat) si semnele releva ca nu il va mai castiga nici in urmatorii 5. Motivele sunt simple. Patronul pare sa aiba un efect nociv asupra rezultatelor, in ciuda bunelor intentii si a investitilor consistente. Actualmente, clubul nu are un manager sportiv si un presedinte, ci un manager de comunicare si in jurist. Desi Mihai Stoica si Valeriu Argaseala sunt mai mult decat calificati sa ia si singuri decizii bune, cei doi sunt legati de maini de faptul ca Becali are drept de veto la toate hotararile importante. Modul de lucru de la club, cu critici publice, toane de moment, telefoane date in timpul meciului pentru schimbari si impunerea formulei de start, nu poate atrage antrenori decenti din punct de vedere profesional si cu personalitate, precum Dan Petrescu, Edi Iordanescu, Marius Sumudica, Mircea Rednic sau Dusan Uhrin, motiv pentru care calitatea bancii tehnice va fi sub nivelul lotului mult timp de acum incolo. Cu tot respectul cuvenit, Bogdan Vintila este un foarte bun antrenor secund, un excelent antrenor cu portarii sau un antrenor de juniori recomandat, dar nu pare sa aiba anvergura necesara pentru garantarea titlului in Liga 1.

La aceste probleme se mai adauga faptul ca FCSB nu are un stadion pe care sa isi desfasoare linistita meciurile de pe teren propriu, in conditiile in care Arena Nationala este foarte scumpa si echipa nu mai este binevenita pe alte stadioane noi. Clubul nu are o galerie consistenta, iar numarul spectatorilor a continuat sa scada in ultimele sezoane, pe fondul pierderii marcii „Steaua” in instanta, a lipsei rezultatelor si a deselor scandaluri mediatice in care a fost implicat, asa ca presiunea pusa asupra adversarilor este neglijabila. Lotul de jucatori este decent, dar scoutingul facut in fata televizorului de catre patron a facut ca echipa sa se trezeasca, inaintea meciurilor decisive pentru titlu, cu posturile de portar, fundas central, mijlocas central defensiv, mijlocas central / coordonator de joc si atacant descoperite, adica tot axul central al echipei este la un nivel necorespunzator unei candidate serioase la titlu.

In plus, jucatorii FCSB sunt singurii din Liga 1 care sunt supraplatiti, adica primesc prea multi bani raportat la valoarea lor, la modul in care se prezinta in teren si in afara lui si la perspectivele de revanzare. Se stie ca, in Romania, jucatorii de 19-22 ani, care primesc 15-20.000 de euro pe luna, masa, casa, masina si atentie mediatica exagerata, nu fac casa buna cu o dezvoltare buna si atingerea potentialului sportiv maxim. De asemenea, dupa ce a avut in lot personalitati puternice ca Dorinel Munteanu, Mirel Radoi, Vlad Chiriches, Alexandru Bourceanu sau Mihai Pintilii, care au impus respectul colegilor si au tras echipa dupa ei prin implicarea din teren si profesionalismul lor, cei patru capitani actuali (Florin Tanase, Lucian Filip, Ovidiu Popescu, Florinel Coman) par departe de anvergura liderilor trecuti.

In acest moment, FCSB are doar unul din cele 6 pietre de temelie ale unei echipe care spera sa aiba performante repetate pe o perioada indelungata de timp. Desi are un buget stabil si generos, FCSB nu are un patron discret, cu o strategie clara si orientat catre performanta in regim de eficientizare financiara; nu are o conducere vizionara, care sa gandeasca atent dezvoltarea clubului pe termen scurt, mediu si lung si sa fie lasata sa o aplice linistita; nu are un antrenor valoros, cu personalitate si experienta, care sa se impuna usor in vestiar si sa ii motiveze constant pe jucatori; nu are fotbalisti puternici din punct de vedere fizic si mental, cu foame de rezultate si cu motivatia de a castiga trofee si a face saltul la echipe importante din Europa; nu are o infrastructura proprie completa si o baza de suporteri fidela si implicata. Daca nu se va schimba nimic in perioada urmatoare, castigarea titlului de catre FCSB va deveni o mare surpriza si nu o situatie normala.