OPINIE | Gabriel Chirea, despre urmarea eliminarii FCSB: "Daca nu ia titlul nici in acest sezon, FCSB e oficial egal cu Botosani sau Astra"

Dupa aproape 20 de ani de stralucire, clubul lui Gigi Becali e pe cale sa devina unul dintre multele cluburi de duzina din Liga 1.

Transferuri costisitoare si fara eficienta prea mare la nivel sportiv. Fara titlu in Liga 1 de cinci sezoane. Locul cinci in ultima editie de campionat. Fara calificare in grupele Ligii Campionilor din 2013 si fara acces in grupele Europa League din 2017. Fara stadion propriu si obligata sa isi joace meciurile pe unde apuca. Probleme cu folosirea denumirii, a marcii, a siglei si a palmaresului istoric. O alta echipa, care ii poarta legal numele, are stadion nou si are galeria alaturi, ii sufla in ceafa din antecamera primei divizii. Datorii de aproape 15 milioane de euro catre patron. Antrenori cu oarece prestigiu profesional, care nici nu mai vor sa auda de o colaborare cu un club unde se vine cel mult in postura de secund-centralist. Jucatori pe care patronul asteapta 25 de milioane de euro si nimeni nu ofera 5-10 milioane in schimbul lor. Pulverizarea coeficientului pentru competiile europene. Nevoia de a vinde 2-3 jucatori mai bine cotati, pentru a echilibra balanta contabila. Refuzuri din ce in ce mai dese din partea cluburilor de a colabora si a jucatorilor de a se transfera aici. Tot mai putini spectatori pe stadion si interes mai scazut ca niciodata pentru soarta clubului. 20 de jucatori infectati cu coronavirus, intr-unul dintre cele mai importante momente din ultimele cinci sezoane, plus aproape tot staff-ul tehnic si conducerea clubului, ca la o echipa de fotbal amator.

Aceste informatii releva ca un club aflat intr-o asemenea situatie este intrat de mult intr-un declin accentuat. Asa ca situatia FCSB pare clara, iar eliminarea in turul al treilea al preliminariilor Europa League reprezinta un simptom si nu boala in sine. Una peste alta, postura in care se afla clubul detinut de Gigi Becali este cea mai precara din ultimii 17 ani. Daca nu castiga titlul si nu merge in preliminariile Champions League sau, de aici, in caz de eliminare, in cele ale Europa League, "ros-albastrii" trebuie sa se multumeasca cu Conference League. Adica, cu un fel de Cupa Intertoto cu un nume pompos, unde nu se castiga prea multa glorie si nici prea multi bani, ci se joaca multe meciuri semi-amicale si se cheltuie. Si, in lupta pentru titlul in Liga 1, FCSB deja are in handicap, cele trei puncte distanta fata de Craiova si unul de CFR Cluj, care se poate mari considerabil, dupa meciurile cu Poli Iasi si Dinamo, din moment ce echipa e ingenuncheata de Covid-19 si foloseste pentru unele posturi rezevele rezervelor.

Sigur, lotul e momentan decent si situatia pare sa se stabilizat la nivelul bancii tehnice, iar calificarea s-a pierdut, in primul rand, pentru ca echipa a fost decimata de infectarea cu Covid-19. Insa, situatia medicala disperata de la FCSB, intr-un moment atat de important, pare o razbunare a karmei, dupa ce, in urma cu cateva luni, cand alte echipe treceau prin situatii similare, Becali declara nemilos ca "cine e bolnav sa stea acasa, iar cine e sanatos sa joace fotbal! Stam toti pe loc acum? Ai corona? Esti pozitiv? Stai acasa! Daca sunt noua cazuri la o echipa? La revedere! Ai pierdut campionatul. Nu joci. Bagi copiii de 17 ani, 15 ani. Ce ne intereseaza pe noi? Cine e bolnav trebuie sa stea acasa!". De aici poate si lipsa de empatie pentru problemele recente din partea altor cluburi din Liga 1. Iar faptul ca jucatori de la Astra, Hermannstadt, Botosani, Viitorul sau chiar liberi de contract au refuzat sa mai semneze cu FCSB, chiar si in aceste conditii speciale, arata ca o oferta din partea FCSB nu mai este de nerefuzat.

Din punct de vedere financiar, in acest sezon, orice altceva in afara de castigarea titlului si participarea in cele mai banoase doua competitii europene intercluburi inseamna austeritate, in privinta salariilor, transferurilor si investitiilor, urmata de scaderea nivelului sportiv. Un nou loc 2-5 in Liga 1 si o participare banala in Conference League o aduce pe FCSB pe picior de egalitate cu Botosani, Astra, Sepsi, Medias sau Viitorul si ii stirbeste mult din prestigiu. Sau langa Dinamo, rivala de care fecesebistii au tot ras in ultimii trei ani, desi cel putin "cainilor" le-au ramas suporterii si speranta. Singura veste buna e ca Academia in care Becali a bagat milioane de euro chiar a inceput sa produca jucatori decenti. In rest, doar vesti proaste. FCSB e foarte aproape sa devina un alt club mediocru din mediocra Liga 1, iar sarmul mediatic al patronului nu mai pare, cel putin pe moment, indeajuns de puternic sa stopeze picajul.