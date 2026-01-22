Florin Andone a semnat



Fostul internațional român a semnat prelungirea contractului cu Baleares. Cotat la 200.000 de euro de site-urile de specialitate, fotbalistul și-a extins înțelegerea până în 2027.



Andone este momentan accidentat și sunt șanse slabe să mai joace în actuala stagiune, iar spaniolii au ales să prelungească pentru a elibera un loc în lot.



”Odată cu această reînnoire, jucătorul va fi eliberat de federație, permițând clubului să elibereze un loc pe poziția de atacant și să meargă pe piața transferurilor pentru a consolida poziția pentru partea decisivă a sezonului”, se arată în comunicatul clubului.



Reacția lui Florin Andone: ”Sunt fericit”



Andone a reacționat după ce Baleares a ales să-i prelungească înțelegerea contractuală, chiar dacă este accidentat și clubul nu se va putea baza pe serviciile sale.



”Sunt foarte fericit și recunoscător pentru încredere. Voi apăra aceste culori cu mândrie și voi munci în fiecare zi pentru a ne bucura din nou de jocul împreună”, a spus Andone.

Baleares se află pe locul patru în clasamentul din Liga 4 a Spaniei cu 33 de puncte. Echipa se situează la trei lungimi în spatele liderului Poblense, la egalitate cu locul trei ocupat de Reus și la un punct de Sant Andreu (poziția secundă).

