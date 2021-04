Sanse mari la playoff si un stadion nou la Botosani! Clubul lui Iftime are promisiunea ca va beneficia de o arena moderna

La Botosani se poate construi un stadion nou, care va avea 8.000 de locuri si va costa 12 milioane de euro.

Valeriu Iftime, finantatorul lui FC Botosani, spune ca autoritatile locale fac eforturi pentru a primi fonduri in vederea constructiei unei noi arene noi in oras. Echipa de fotbal, promovata in Liga 1 in 2013 si cu sanse foarte mari sa se califice in play-off, pentru al doilea sezon consecutiv, evolueaza pe o arena veche, modernizata partial in 2013.

"Proiectul stadionului de la Botosani este unul mai greu, mai complicat, mai ales in perioada pandemiei. Domnul primar de la Botosani a spus ca va insista si va obtine banii pentru un nou stadion. Sunt multe milioane, pentru ca pentru un stadion de 8.000 de locuri ne trebuie cam 12 milioane de euro, cam asa ceva. Avem incredere in domnul primar ca va reusi sa atraga fondurile de la CNI. In Moldova nu exista stadion la standarde inalte. Se vorbeste de construirea unuia nou la Iasi, a fost modernizat cel de la Piatra Neamt, acum foarte multi ani, dar in intreaga regiune nu exista o arena moderna. Un stadion nou atrage mult publicul, si la evenimente sportive, dar si ca un muzeu, lumea vine sa il vada. avem semnale ca va creste si media de spectatori. Vine omul la stadion, daca nu te ploua, poti bea un ceai, o cafea, poti manca ceva, stai pe un scaun confortabil, aproape de gazon...", a spus Iftime pentru Sport.ro.

Pana sa beneficieze de un nou stadion, la Botosani se va reface gazonul, care in ultima vreme a aratat foarte rau si a incurcat in primul rand echipa lui Marius Croitoru. "E adevarat ca starea gazonului de la Botosani ne-a incurcat mai mult pe noi, pentru ca noi incercam sa pasam mai mult. Primaria, cei de la spatii, care se ocupa de stadion, au un contract de intretinere a gazonului. Zilele urmatoare, tinand cont ca se va incalzi, vor interveni asupra gazonului. A fost vreme rea, a fost frig, zapada. Trebuie caldura ca sa te poti apuca de revitalizarea terenului. Ne trebuie si una-doua saptamani ca sa poti sa il aduci la un nivel acceptabil. Am avut acum pauza cu echipele nationale, dar vremea a fost foarte rea in zona noastra. Cu siguranta, gazonul va fi bun in play-off, daca da Dumnezeu sa fim acolo", a spus finantatorul lui FC Botosani.