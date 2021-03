Academica Clinceni - Voluntari, LIVE TEXT de la 12:00 | Echipa lui Poenaru, fara victorie de patru etape! Voluntari vine dupa remiza cu Dinamo

09:42

Academica Clinceni o primeste pe Voluntari pe teren propriu in derby-ul Ilfovului. Echipa lui Ilie Poenaru se afla pe locul 6 in clasament si vrea sa isi consolideze pozitia care ii asigura calificarea in playoff.

De cealalta parte, Voluntari se afla pe locul 14 in clasament, iar echipa incearca sa stranga puncte astfel incat sa evite zona retrogradabila.

Clinceni vine dupa patru remize consecutive, cu Craiova, Sepsi, Astra si Viitorul. Ultima victorie a echipei lui Poenaru a fost in fata FCSB-ului, pe Arena Nationala.

De cealalta parte, echipa lui Bogdan Andone vine dupa remiza cu Dinamo si victoria cu Poli Iasi.

In ultima intalnire, cele doua echipe au facut egal, 3-3. Pentru Voluntari au inscris Gheorghe de doua ori si Achim, in timp ce Bilali, Cebotaru si Rusescu au marcat pentru Clinceni.