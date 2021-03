"E ciudat! Nu inteleg cum se face programarea meciurilor!" Ouzounidis, nemultumit inaintea partidei cu FC Botosani! Ce l-a suparat

Antrenorul Universitatii Craiova s-a plans de programarea meciurilor echipei sale.

Marinos Ouzounidis a comentat faptul ca oltenii vor evolua in campionat sambata, inaintea partidelor celor de la CFR Cluj si FCSB, desi acestea din urma nu au fost angrenate in Cupa Romaniei.

Grecul s-a aratat nemultumit de programarile facute de LPF si de detinatorii drepturilor de televizare, spunand ca acestia ar trebui sa fie mai atenti fata de fotbalisti, pe care ar trebui sa ii protejeze.

"Ma intereseaza conditia jucatorilor mei si incerc sa inteleg cum se face programarea meciurilor. Am evoluat marti in Cupa si sambata jucam de la 14:30 cu Botosaniul. Suntem programati mai devreme decat celelalte echipe din frunte, care nici macar n-au fost implicate in Cupa, la mijlocul saptamanii.

Inteleg interesul televiziunilor, dar nu e normal. Si dupa ce am batut la Botosani, in precedenta etapa din Cupa, la fel a fost. Am jucat joi si apoi duminica, de la 14:30. Mi se pare putin ciudat. Ma astept la mai multa protectie pentru jucatori", a declarat Marinos Ouzounidis, la conferinta de presa.

Meciul dintre Universitatea Craiova si FC Botosani este programat sambata, de la ora 14:30, si va fi transmis in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.