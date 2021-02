FC Arges - Viitorul, LIVE TEXT de la 20:00 | Arges, neinvinsa in ultimele sase etape! Echipa lui Rednic vine dupa doua infrangeri consecutive

14:43

Gazdele au pierdut un singur meci in acest an, primul, in deplasarea cu Clinceni. De atunci, Arges este neinvinsa, avand trei victorii si trei remize! Rezultatele bune a urcat-o pe Arges pana pe locul 12 in clasament, cu 23 de puncte obtinute in 21 de meciuri jucate.

De cealalta parte, situatia echipei lui Mircea Rednic nu este la fel de buna. Viitorul nu mai castiga de sapte etape, iar in ultimele doua meciuri a pierdut. Antrenorul echipei a lipsit de pe banca tehnica dupa ce a fost infectat cu Covid-19.

Viitorul este pe locul 10 in clsament, la doua puncte distanta de FC Arges si 8 puncte distanta de locurile de playoff.

Cele doua echipe s-au mai intalnit o singura data in Liga 1, in turul sezonului, iar atunci meciul s-a incheiat 2-2. Malele a inscris de doua ori in timp ce Gaztanaga si Ciobanu au marcat pentru constanteni.