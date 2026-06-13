Printre altele, președintele FRF a fost întrebat despre posibilitatea ca România să găzduiască o finală de UEFA Champions League, exclusă din start din cauza normelor impuse de forul european.

Practic, pentru a depunde candidatura în vederea găzduirii unei astfel de finale, România trebuie să dispună de un stadion de peste 70.000 de locuri, astfel că speranțele noastre se rezumă la Europa League, pentru care FRF a depus din nou candidatura.

Răzvan Burleanu vrea finala Champions League la fotbal feminin pe Arena Națională

Răzvan Burleanu a menționat că ar vrea ca, în următorii ani, Bucureștiul să organizeze finala de Champions League la fotbal feminin, eveniment care, speră el, ar aduce peste 55.000 de oameni pe cel mai mare stadion al țării.

„Nu trebuie să sperăm. Nu trebuie să te lași dus de speranță și de așteptări și trebuie să vezi permanent pe ce te bazezi. Ca să poți să organizezi o finală de UEFA Champions League, ai nevoie de un stadion de peste 70.000 de locuri, deci prin urmare, așteptările noastre sunt la nivel de finală de Europa League.

Pot să vă mai lansez o așteptare și o speranță. Ne-am dori ca într-un orizont de timp de 8-10 ani de zile, România să poată organiza o finală de Champions League în fotbalul feminin și să avem posibilitatea să umplem un stadion de 55.000 de locuri”, a spus Burleanu, la Sports Festival.

FRF a depus candidatura pentru finala Europa League!

UEFA va analiza dosarele depuse şi va anunţa oraşele gazdă pentru 2028 şi 2029 în luna iunie.

Pentru următorii doi ani, oraşele gazdă ale finalei UEFA Europa League sunt deja stabilite: Istanbul va găzdui finala din 2026, iar Frankfurt pe cea din 2027.

Arena Naţională din Bucureşti a mai găzduit finala Europa League în 9 mai 2012, formaţia Atletico Madrid câştigând atunci trofeul după victoria cu 3-0 în faţa altei echipe spaniole, Athletic Bilbao.