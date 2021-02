Marius Croitoru arunca sageti catre arbitri inaintea meciului cu FCSB! "Pentru mine o obisnuinta, nu m-ar mira sa se intample si acum la fel!"

FC Botosani va juca duminica impotriva lui FCSB, intr-un meci al etapei a 25-a din Liga 1.

Marius Croitoru, antrenorul moldovenilor, a declarat joi, intr-o conferinta de presa ca formatia sa este dezavantajata din cauza greselilor de arbitraj si ca nu ar fi surprins sa apara greseli si in meciul cu echipa lui Toni Petrea.

"La mine e o constanta sa am probleme de arbitraj. Ce sa mai spun, ca am trei meciuri la rand in care arbitrii nu au vazut penalty-uri clare. Pentru mine o obisnuinta, nu m-ar mira sa se intample si acum la fel. Nu ca joc cu FCSB, problema e ca se greseste cu orice echipa joc.

Deci nu se intampla numai cu echipele mari, singura constanta sunt greselile impotriva echipei FC Botosani. Si greseli mari, grave, care pot decide un meci, o calificare in play-off. Problemele de arbitraj sunt mari anul acesta. Anul trecut cu Dinamo am fost cei mai dezavantajati de arbitraje, iar anul acesta suntem de departe cei mai dezavantajati.

N-am stiut ca FC Botosani nu a castigat niciodata pe teren propriu cu FCSB. Dar cum nu castigasem niciodata in deplasare cu FCSB si am facut-o anul trecut... imi doresc din tot sufletul sa castigam acum si sa inchidem cercul asta in ceea ce priveste meciurile cu FCSB.

Adica sa castigam si in deplasare, si acasa. Bineinteles ca va fi greu, FCSB este o echipa puternica, cu jucatori de valoare, cu un antrenor bun. Cei de la FCSB sunt in scadere de turatie de cand a plecat Man. Sau este o pura coincidenta plecarea lui cu forma mai slaba.

Spun forma putin mai slaba, pentru ca a pierdut doua meciuri de campionat, ceea ce la FCSB e mai greu de acceptat. Acest meci poate fi decisiv pentru play-off, dar mai sunt meciuri. Cu cat reusim mai repede, cu atat mai bine. Ca sa ne eliberam toti de aceasta presiune, dupa care o sa luam fiecare meci si vedem unde vom fi", a spus tehnicianul.

Echipele care se lupta pentru titlu au in componenta fosti jucatori de la Botosani, iar lucrul asta il bucura pe Marius Croitoru.

"Daca FCSB isi permite sa cumpere jucatori de la FC Botosani, asta spune mult despre cum se lucreaza la noi. Si Craiova, si CFR au jucatori de la noi... cele mai puternice echipe din Romania cumpara de la FC Botosani. Asta spune multe despre selectia noastra si nu face decat sa ne bucure.

Cei patru de la FCSB nu cu foarte mult timp in urma erau titulari la noi (Razvan Oaida, Olimpiu Morutan, Andrei Miron, Denis Harut). Ii cunosc foarte bine, asa cum si ei cunosc ce se intampla la aici", a precizat Croitoru.