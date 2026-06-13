În ultimele zile au apărut tot mai multe informații despre o posibilă plecare în Qatar. Totul a prins și mai mult contur după ce Al-Sadd a anunțat despărțirea de Roberto Mancini. Clubul qatarez a rămas fără antrenor, iar numele lui Răzvan Lucescu se află printre principalele variante luate în calcul pentru înlocuirea italianului.

Răzvan Lucescu, aproape de Al-Sadd

Sâmbătă seară, jurnalistul italian Nicolo Schira, unul dintre cei mai cunoscuți specialiști în mercato, a confirmat interesul formației din Orientul Mijlociu.

„Răzvan Lucescu se află printre candidații pentru a-l înlocui pe Roberto Mancini pe banca lui Al-Sadd”, a scris Schira pe X.

Potrivit presei din Grecia, PAOK și clubul qatarez ar fi ajuns deja la un acord de principiu privind despărțirea, urmând ca Al-Sadd să achite o sumă pentru eliberarea antrenorului înainte de expirarea contractului.

Ajuns la 57 de ani, Răzvan Lucescu are experiență în fotbalul din Golf, după perioadele petrecute la El-Jaish și Al-Hilal. De-a lungul carierei, acesta le-a mai pregătit pe FC Brașov, Rapid, Petrolul, Skoda Xanthi, naționala României și PAOK.