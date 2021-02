Cum o poate rapune Botosani pe FCSB! "Putem castiga si in ultima secunda!" Mesajul lui Iftime pentru contestatari

FC Botosani va juca pe teren propriu impotriva lui FCSB, intr-un meci al etapei a 25-a din Liga 1.

Echipa lui Marius Croitorul ocupa locul 5 in Liga 1, cu 37 de puncte, iar o eventuala victorie cu FCSB i-ar consolida pozitia in playoff-ul Ligii 1. Finantatorul clubului considera ca echipa lui trebuie sa se concentreze mai bine in aparare, deoarece acolo este punctul slab al Botosaniului.

De asemenea, Valeriu Iftime a raspuns si vocilor care au spus ca meciul intre cele doua echipe ar putea sa fie aranjat.

"Sa fim mai atenti si mai in forma ca in tur. Am primit trei goluri din cauza apararii. O greseala poate intoarce tot meciul. Ma rog ca toate lucrurile sa fie echilibrate si ca baietii de la Botosani sa inteleaga asta. Putem castiga si in ultima secunda.

Noi vrem sa dam totul in astfel de meciuri. Nu are nicio legatura faptul ca am exportat la FCSB. Ambitia de a-i bate este dintotdeauna. Au fost meciuri in care ne-am comportat lamentabil si in care am fost acuzati ca lasam meciul, alteori am jucat bine. Anul trecut am fost bine. I-am batut, am facut egal in play-off. Da, cu echipele importante este mai mare motivatia. Un meci cu FCSB este unul de palmares.

Nu poate sa nu te deranjeze prostioarele astea. Pe de alta parte, sunt deja obisnuit. Multi mi-au spus ca daca batem inseamna ca ne lasa FCSB, dar deja m-am obisnuit cu vorbele astea. Eu vreau sa ne facem noi jocul nostru. Este mult prea mult spus si e exclus sa faci meciuri de prietenie cu FCSB. Ar fi rusinos.

Asa se va spune, ca le dam puncte in play-off. Dar o vor spune cei fara minte. Eu sper sa demonstram in timp ca suntem o echipa foarte serioasa, sa facem un meci bun duminica. Apoi se pot lua si puncte in play-off, pentru ca nu vreau sa ajung acolo sa ma aflu in treaba", a declarat Iftime, pentru Fanatik.

FCSB s-a impus categoric in tur cu scorul de 4-1. Dennis Man si Tanase marcau cate o dubla, iar pentru moldoveni a punctat Florescu.