4 jucatori out de la Viitorul pentru mecul cu Botosani! Criza Covid la echipa lui Hagi

Mircea Rednic are probleme de lot inaintea duelului cu FC Botosani.

4 jucatori au luat Covid si sunt indisponibili pentru urmatoarele trei dueluri. Romario Benzar, Marquinhos si Razvan Gradinaru au fst depistati astazi cu Sars-Cov-2. Asta la nici 5 zile de cand Jo Santos a fost plasat in izolare din cauza unei infectii cu acelasi virus, anunta ProSport.

Jucatorii Vitiorului vor rata cel putin 3 meciuri. FC Botosani, Gaz Metan si Poli Iasi sunt adversarii Viitorului din ultimele 3 etape ale sezonului regulat. Ultimul duel, cel cu Poli Iasi, reprezinta restanta din 22 februarie. Atunci, cele doua formatii au iesit de pe teren in minutul 68, la scorul de 0-0, din cauza ca ceata n-a mai permis continuarea jocului. Partida n-a mai putut fi reluata nici a doua zi.

Ceata a persistat, iar centralul Andrei Chivulete a decis suspendarea meciului. Reprogramarea facuta de LPF a fost 8 aprilie. Meciul cu FC Botosani se joaca duminica, de la ora 15:00, pe stadionul echipei din nordul Moldovei.

Viitorul, aproape de inca un sezon in playout

Cu 3 meciuri ramase, Viitorul mai are doar sanse teoretice pentru o calificare in Play-OFF. 9 puncte in 3 etape, dar si esecuri in ambele etape pentru 4 din urmatoarele 5 echipe: Botosani, Clinceni, Astra, Chindia si FC Arges sunt conditiile care trebuie sa se indeplineasca pentru ca Cionabu si colegii sai sa ajunga in primele 6.



Gica Hagi, aproape de o noua lovitura pe piata transferurilor

Radu Boboc, fundasul Viitorului si al nationalei de tineret este dorit in Ungaria si in Olanda. In acest sezon, Boboc a evoluat in 20 de partide in Liga 1 pentru Viitorul, fara a reusi vreun gol sau vreo pasa de gol, iar pentru nationala U21 a strans 13 selectii, dintre care doua au fost la Campionatul European U21.