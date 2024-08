Mircea Rednic a pus tunurile pe proprii săi elevi după eșecul cu FC Botoșani: ”Vor sta la rând, așa e la mine!”

Mircea Rednic, nemulțumit de elevii săi: ”Vor sta la rând, așa e la mine!”

Mircea Rednic s-a arătat dezamăgit de deznodământul partidei la finalul întâlnirii. Antrenorul celor de la UTA Arad a transmis că, la numărul ocaziilor create, arădenii ar fi trebuit să câștige la pas.

Totuși, Rednic a identificat probleme mari în defensiva echipei și și-a avertizat elevii că, acum, ”vor sta la rând”.

Mircea Rednic a vorbit și despre Lamine Ghezali, fostul jucător al lui Dinamo, care a ajuns în această vară la UTA Arad.

”La cum s-a jucat, nu am fi meritat să pierdem. Am avut trei situații în prima repriză, dar am dat ba șutată, ba în spate și nu am reușit să înscriem. În repriza a doua, am avut trei situații singur cu portarul și nu dai gol, nu ai cum să ai pretenții să câștigi. Ei nu au avut ocazii mari în afară de cea din prima repriză la Lopez.

Noi degeaba am avut posesie, am dominat, ne-am creat ocazii, i-am surprins de nenumărate ori, dar nu am reușit să înscriem. Din nou, gol din corner, nu ai voie. Jucătorii mei cu experiență și-au pierdut oamenii, și Rîpă, și Benga. Dacă ei în momentele importante îți pierzi marcajul, e foarte greu. Ca joc nu am ce să le reproșez, echipa a jucat, dar degeaba dacă nu ai reușit să iei nici măcar un punct.

La ce ocazii am avut, nu ai cum să zici că un rezultat de egalitate e echitabil. Nu ai cum să te mulțumești cu un egal. Ghezali a venit târziu, atacanții au venit după o lună jumate. Nu am soluții în afară de Imo, care are limitele lui. El nu e atacant atacant. Au venit și Jordan, și Ghezali, dar era un risc să îi iau cu mine. Ghezali e 90%, pentru că s-a antrenat în toată perioada de pregătire.

Sunt trist și îmi cer scuze suporterilor care au bătut atât drum să fie aici. Nu ai voie să pierzi un asemenea meci. Vor sta la rând, așa e la mine. Din partea mea, au avut toată susținerea, prima a fost că au ajuns la Arad, au ajuns cu acordul meu, chiar dacă pe unii nu i-am propus eu. Aradul le-a dat o șansă, vreau mai mult. Trebuie să am și răbdare cu ei. Să fiu realist, băieții au jucat, dar nu au reușit să înscrie, ei au avut o fâsă de corner. Știau că la asta sunt periculoși, au dat gol din lovitură liberă și la ultimul meci. Pe asta s-au bazat, noi am dormit și am luat trei puncte”, a spus Mircea Rednic la finalul partidei.

