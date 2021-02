"O sa ma leg de un tren de mare viteza! O sa fac greva foamei!" Patronul Botosaniului, bagat in DEPRESIE de fotbalul din Romania! Discurs incredibil al lui Iftime

Valeriu Iftime inca nu-si revine dupa eliminarea din Cupa in fata Craiovei!

Iftime e nemultumit de situatia fotbalului din Romania. Cere introducerea VAR de urgenta si spune ca 'sistemul l-a invins'. Depresia lui Iftime a atins nivelul maxim dupa greselile lui Birsan de la Botosani - Craiova, din Cupa Romaniei: "Ce sa fac? Sa ma leg de un tren de mare viteza sa ma traga sau sa fac greva foamei, asta pot sa fac!" - striga iftime.

"Sunt furios, dar ma repozitionez. A fost o greseala de arbitraj care ne-a costat, Craiova n-a mai avut alta ocazie. O greseala a decis cum s-a terminat meciul. Daca dadea penalty pentru noi, nu stiu ce se mai intampla. Sunt si alte greseli ale domnului Birsan, creeaza stare de confuzie. Toata lumea spune ca e pro-Craiova. Cred ca le face involuntar, nu cred ca fura inteligent. Greseste pur si simplu. Dar aceasta caravana nu e oprita de nimeni. Puterea de a impune VAR e a Ligii, nu a FRF.

E o greseala care a trecut, nu e prima, nu-i ultima, o sa mai fie vreo 10, fotbalul va avea in continuare aceeasi stare morala de neincredere. Un arbitru inteligent trebuie sa creeze impresia unei competitii reale. Suferim toti. N-avem autostrazi, spitale, fotbal. Faptul ca ne batem joc de fotbal, ca jucam in ianuarie... Noi nu suntem pregatiti.

Trebuia sa ni se spuna. Ne scaldam in arbitraj, in noroaie si asa mai departe. Ce pot sa fac? Greva foamei? Sau sa ma leg de un tren de mare viteza sa ma traga dupa el? Ce pot sa fac? Ma retrag si maine din fotbal. Am facut ceva si vreau sa duc lucrurile pana la capat. M-a invins sistemul. N-avem echipa nationala pentru ca nu avem fotbal. N-avem niciun fotbalist intr-o cupa europeana, macar unul! Suntem sub nivelul marii", a spus Iftime la PRO X.