"Pacat ca n-au vrut altii sa ne calificam! Mi-e greu sa accept asta!" Reactia DURA a lui Croitoru fata de arbitrajul din meciul cu Craiova

FC Botosani a fost eliminata din optimile Cupei Romaniei de Universitatea Craiova.

La finalul meciului, antrenorul moldovenilor a reactionat dur fata de arbitraj. Marius Croitoru a declarat ca ii este imposibil sa accepte ca arbitrul nu a vazut faultul asupra lui Holzmann din prima repriza, de pe urma caruia botosanenii ar fi trebuit sa primeasca un penalty.

"Ce as putea sa spun? Am avut meciul nostru. Din pacate, vad ca tot mai mult isi lasa altii amprenta asupra rezultatelor decat ar trebui. Sa fii la doi metri de o faza clara si sa spui ca n-a fost fault. Deja e prea mult, credeti-ma. Am jucat impotriva unei echipe mari, pe care o respect, dar asta nu inseamna ca trebuie sa faci asemenea greseli in fata echipei din Botosani.

N-ai voie! Baietii sunt de admirat, sunt mandru ca sunt antrenorul lor. Suprafata de joc pe noi nu ne incurca, numai pe altii. Da ce e de dat. Nu poti sa-mi spui ca esti la doi metri de faza si nu vezi. Mi-e greu sa accept! Ar trebui sa ne apucam sa facem altceva cu totii daca e asa.

Arbitrul voia sa fiu calmat, dar cum as putea sa fiu calm cand vad ca nu vrei sa dai un penalty clar? Voia sa spun 'da, imi cer scuze ca tu n-ai vrut sa dai un penalty clar'. Ii spun asta daca vrea, dar sa vina sa vada cum plang jucatorii mei in vestiar.

Nu am ce sa le reprosez jucatorilor mei, sunt mandru ca joaca un fotbal frumos indiferent de starea gazonului. Orice meci este greu, sunt meciuri importante, sunt puncte importante in joc pentru obiectivul nostru si trebuie sa fim calculati in tot ce facem.

Mi-e greu sa le ridic moralul, toti erau cu capul in pamant si mi-au spus ca nu se poate. Din pacate, sunt singurul care vorbeste, singurul care plateste, dar la fiecare doua meciuri sunt trimis in tribune pe ceva ce vede o tara intreaga. Iar cel care trebuie sa vada si sa-si asume, nu vede chiar daca este la doi metri.

Ce sa le spun baietilor? 'Felicitari, ati jucat bine, meritati mai mult, pacat ca n-au vrut altii!' Sunt meciuri cand toate-s impotriva mea, FC Botosani e printre cele mai dezavantajate echipe din Liga 1. De ce? Nu stiu", a declarat Marius Croitoru la finalul partidei din Cupa Romaniei.