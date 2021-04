Clinceni - Iasi, LIVE TEXT de la 17:30 | Echipa lui Poenaru nu a mai castigat de 6 etape si risca sa piarda locul de playoff!

17:30

Academica Clinceni intalneste pe teren propriu Poli Iasi in primul meci al etapei cu numarul 29 din Liga 1.

Echipa lui Ilie Poenaru nu a mai castigat niciun meci in ultimele 6 etape, inregistrand 5 egaluri si o infrangere. Aceasta serie negativa a facut ca Academica sa tremure pentru locul 6 cu doua etape inainte de finalul sezonului regulat. FC Arges se afla la doar un punct in spatele ilfovenilor, in vreme ce Astra si Chindia au doar doua puncte mai putin.

De cealalta parte, Poli Iasi a dat semne de revenire inaintea pauzei pentru meciurile echipei nationale. Echipa de pe ultimul loc a invins pe teren propriu pe Dinamo cu scorul de 1-0 prin golul marcar de Djuranovic in minutul 62.

Cu toate acestea echipa preluata recent de Nicolo Napoli se afla in continuare la 12 puncte de primul loc ce asigura salvarea, loc ocupat de FC Voluntari. Este adevarat insa ca iesenii au si un meci mai putin disputat, partida cu Viitorul fiind reprogramata din cauza conditiilor meteorologice.

In tur, la Iasi, cele doua echipa au terminat la egalitate 0-0.

Echipele probabile:

Clinceni: Valceanu- Achim, Bilali, Gardos, Dobrescu- Cordea, Moulin, Cebotaru, Tanase- Chunchukov, Andronic

Poli Iasi: Branescu- Onea, Popa, Baxevanos, Busu- De Iriondo, Passaglia- Stan, Vanzo, Calcan- Djuranovic