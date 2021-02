"E genial! E urmatorul jucator pe care l-as da la FCSB. E mai talentat decat Morutan!" Iftime, gata sa dea o noua lovitura pe piata transferurilor

FC Botosani l-a cedat recent pe Denis Harut la FCSB in schimbul sumei de 661.000 de euro.

Fundasul de 21 de ani continua seria fotbalistilor veniti la echipa ros-albastra de la Botosani, dupa Mihai Roman, Catalin Golofca, Olimpiu Morutan sau Aristidis Soiledis.

Valeriu Iftime anunta insa ca nu vrea sa faca in continuare afaceri cu Gigi Becali si i-a propus sa transfere un nou fotbalist de la echipa sa.

Este vorba despre Hervin Ongenda. Francezul de 25 de ani a facut un meci foarte bun impotriva CFR-ului, fapt ce l-a facut pe Iftime sa jubileze dupa meci.

Finantatorul de la Botosani a declarat ca Ongenda este un fotbalist mai talentat decat Olimpiu Morutan si ar fi inlocuitorul perfect al tanarului fotbalist dupa ce acesta va pleca de la FCSB.

"Hervin Ongenda e genial. Stie fotbal, are toate calitatile unui playmaker. Ongenda e urmatorul jucator pe care l-as da la FCSB. Dupa ce pleaca Morutan, trebuie sa vina Ongenda, daca vrea sa joace la FCSB.

Morutan poate sa fie un fel de Ongenda, daca munceste mult. E mai talentat Ongenda decat Morutan.

Nu prea e interesat Gigi Becali de Ongenda, dar pofta vine mancand. Hervin si-a schimbat foarte mult modul de viata, fata de prima lui descalecare la Botosani. Se antreneaza foarte bine, e din ce in ce mai serios.

E mai ‘fit’, si-a organizat viata, are un copil. El crede ca se poate relansa la FC Botosani. Cred foarte mult in el", a spus Valeriu Iftime potrivit Look Sport.