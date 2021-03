Marius Croitoru si-a surprins fotbalistii la antrenamentul de ieri.

In timp ce jucatorii faceau exercitii in spatele portii, Croitoru a acceptat un 'challenge' in stilul Budescu. A reusit sa trimita in poarta dintr-un unghi incredibil. Antrenorul Botosaniului a imprimat mingii un efect greu de atins. Croitoru a introdus in Liga 1 "golul de la birouri", asa cum il descriu administratorii paginii de Facebook a lui FC Botosani. :)