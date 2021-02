BREAKING NEWS | Becali a intrat in direct dupa discutia despre BLAT la Botosani - FCSB: "A fost blat! Da, i-am dat eu 50 000 lui Seroni ca sa faca hent! A fost aranjament, sunt eu prieten cu Iftime!"

Becali s-a amuzat dupa ce jurnalistul Cristian Geambasu a insinuat ca ar fi fost "pace" intre Botosani si FCSB in meciul jucat duminica seara in Moldova.

Patronul FCSB a intrat in direct si a comentat ironic scenariul prezentat la Digisport de jurnalist. Becali a reluat in gluma toate afirmatiile lui Geambasu. Becali a trecut la un ton mai serios cand s-a referit insa la greselile de arbitraj. Printre ele, un hent clar al lui Seroni, nesanctionat de Hategan.

"Seroni? E prieten cu Morutan. Am vorbit eu cu Seroni, uite 50 000 de euro ca sa faci hent. Pai, a fost blat! N-ati vazut ca n-a vrut sa joace nimic Botosani? A fost aranjament, sunt eu prieten cu Iftime. N-ati vazut ca nu s-a agitat deloc Croitoru, era aranjata treaba. N-ati vazut?

Harut vorbeste cu ei, Harut a discutat sa faca aranjamentul. I-am zis lui Seroni: "Daca dai cu capul, sa dai pe sus!" Seroni a facut hent ca sa vada Hategan, dar tot n-a vazut. Are curaj Hategan sa faca asa ceva intr-un meci european? Hategan nu si-a dat seama ca e in afara careului Seroni, s-a gantit ca e in careu si sa nu ne dea noua penalty!", a spus Becali la Digisport.

FCSB e gata sa plateasca pana la 150 000 de euro pentru a acoperi din costurile pentru pregatirea arbitrilor inainte de intrarea VAR in Liga 1. Becali nu crede ca greselile arbitrilor impotriva echipei lui sunt intamplatoare. Il acuza pe Hategan ca n-a dat penalty pentru ros-albastri in startul meciului, pentru un hent in careul lui Hankic.

"E de doua ori 11 metri la faza aia: intai il tine pe Miron, apoi e hent. Incearca ei smecherii. Degeaba incearca, dam alt gol, si altul, si altul. Nu ca incearca Hategan... cred ca indirect, din discutii, asa cred... Daca 3 meciuri la rand ai penalty si nu primesti si ti se inventeaza 11 metri pentru adversar... Eu dau si 150 000, numai sa vina VAR-ul o data.

Facem ce zic ei (FRF) si gata! Dati ce vor si hai sa punem VAR-ul si gata! Din punctul meu de vedere, Argaseala are mandat sa platim oricat. Nu mai face el Hategan ce-a facut in seara asta cu VAR. Am avut azi doua faze importante. Am avut cand s-a dat fault in atac la Miron. A dat fault in atac la misto. Am avut 11 metri acolo. A dat smechereste fault in atac", a comentat Becali.