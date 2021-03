Croitoru si-a scos golgeterul din lot! Patronul Botosaniului, furios: "O sa ajunga pe undeva pe la Turnu Magurele, dar nu rezista nicaieri"

FC Botosani nu mai conteaza pe Hamidou Keyta, cel mai bun marcator al echipei.

Marius Croitoru a fost dezamagit de atitudinea fotbalistului si l-a scos din lot. Patronul Iftime e de partea lui Croitoru si spune ca Hamidou nu se va impune nicaieri din cauza caracterului sau.

"Imi pare rau pentru copilul asta, el are ceva talent, dar nu-l ajuta comportamentul. Nu intamplator facea tusa la Calarasi. Va garantez ca ajunge undeva la Turnu Magurele, nu rezista nicaieri, nu are maturitate. A facut 10 meciuri bune, a dat niste goluri si acum nu mai vrea sa joace. Saptamana asta nici nu s-a antrenat cu lotul.

Trage pisica de coada. Nu mai e jucatorul nostru din vara, Marius e suparat pe asta. Il lasam in pace, il avem pe Camara, care poate mai mult. Cand iti dispare un motor de-asta foarte important din echipa avem de pierdut, asa am patit si cu Dugandzic", a spus Iftime la Digisport.

Patronul moldovenilor e suparat din cauza arbitrajului brigazii conduse de Andrei Chivulete si spune ca VAR-ul e departe de Liga 1:

"Primul gol e o inventie a lui Chivulete. Nu mai pot sa vorbesc, ma ia in fiecare saptamana Comisia de Arbitri. Scopul FRF si LPF nu e sa avem VAR. Ei vor sa iasa in fata, sa dea replici... Am inteles de la LPF ca noi nu putem regulamentar sa platim pentru pregatirea arbitrilor. Eu voiam sa dau bani, dar nu am voie, regulamentul nu-mi da voie. Nu se vrea VAR.

Fotbalul vrea sa dea mai mult dovada de rautate, de prostie, nu facem nimic din ceea ce trebuie. Exista un raspuns dat de domnul Iorgulescu in care desfiinteaza ce a spus domnul Burleanu. Am dat si noi un raspuns, legal nu se pot plati bani. N-as vrea sa intru in detalii juridice".