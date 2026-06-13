PSG transferă de la Barcelona: parizienii îl vor pe starul lui Hansi Flick

PSG transferă de la Barcelona: parizienii îl vor pe starul lui Hansi Flick La Liga
Alexandru Hațieganu
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PSG a pus ochii pe un jucător de bază de la Barcelona.

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PSG a câștigat pentru a doua oară consecutiv trofeul Champions League, dar vrea să își întărească echipa pentru stagiunea viitoare.

Parizienii și-au îndreptat atenția către un jucător de la Barcelona.

PSG transferă de la Barcelona

Luis Enrique a pus ochii pe Ferran Torres de la Barcelona, fotbalist care a avut un sezon bun în tricoul „blaugrana”.

Conform Mundo Deportivo, antrenorul francez l-ar vrea pe fotbalistul care a înscris 21 de goluri în stagiunea trecută pentru Barcelona, în cazul în care Bradley Barcola are pleca de la PSG.

Francezul are oferte de la echipe precum Liverpool și Arsenal și ar putea să o prăsească pe campioana Europei în vară.

Ferran Torres a impresionat în sezonul trecut

Statisticile lui Ferran Torres vorbesc de la sine despre performanța sa de golgheter ca atacant central, poziția în care Hansi Flick l-a convertit definitiv încă din sezonul trecut. 

Torres a participat la 49 de meciuri din La Liga, Cupa Regelui, Liga Campionilor și Supercupa Spaniei, marcând 21 de goluri și oferind trei pase decisive, într-un total de 2.692 de minute de joc.

  • 55.000.000 de euro este cota de piață a lui Ferran Torres pe Transfermarkt.
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