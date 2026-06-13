PSG transferă de la Barcelona: parizienii îl vor pe starul lui Hansi Flick

PSG a câștigat pentru a doua oară consecutiv trofeul Champions League, dar vrea să își întărească echipa pentru stagiunea viitoare.

Parizienii și-au îndreptat atenția către un jucător de la Barcelona.

PSG transferă de la Barcelona

Luis Enrique a pus ochii pe Ferran Torres de la Barcelona, fotbalist care a avut un sezon bun în tricoul „blaugrana”.

Conform Mundo Deportivo, antrenorul francez l-ar vrea pe fotbalistul care a înscris 21 de goluri în stagiunea trecută pentru Barcelona, în cazul în care Bradley Barcola are pleca de la PSG.

Francezul are oferte de la echipe precum Liverpool și Arsenal și ar putea să o prăsească pe campioana Europei în vară.