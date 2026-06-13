Gata, Darius Olaru pleacă de la FCSB! Când va face vizita medicală la noua echipă

Căpitanul roș-albaștrilor este foarte aproape de un transfer în Belgia, după ce clubul a ajuns la un acord cu Union Saint-Gilloise.

Potrivit presei belgiane, Gigi Becali a acceptat oferta de 3 milioane de euro pentru mijlocașul de 28 de ani, renunțând la clauza de reziliere în valoare de 5 milioane de euro.

Când va face Darius Olaru vizita medicală la noua echipă

Dacă nu apar surprize de ultim moment, Olaru va pleca la începutul săptămânii viitoare în Belgia, unde va efectua vizita medicală și va semna contractul cu vicecampioana din Jupiler Pro League.

Transferul îi va aduce internaționalului român prima experiență în afara țării. De-a lungul carierei, Olaru a evoluat doar pentru Gaz Metan Mediaș și FCSB.