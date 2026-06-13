Gata, Darius Olaru pleacă de la FCSB! Când va face vizita medicală la noua echipă

Gata, Darius Olaru pleacă de la FCSB! Când va face vizita medicală la noua echipă Superliga
SPORT.RO
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Aventura lui Darius Olaru la FCSB se apropie de final. 

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Royale Union Saint-GilloiseDarius OlaruFCSBGigi Becali
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Căpitanul roș-albaștrilor este foarte aproape de un transfer în Belgia, după ce clubul a ajuns la un acord cu Union Saint-Gilloise.

Potrivit presei belgiane, Gigi Becali a acceptat oferta de 3 milioane de euro pentru mijlocașul de 28 de ani, renunțând la clauza de reziliere în valoare de 5 milioane de euro.

Când va face Darius Olaru vizita medicală la noua echipă

Dacă nu apar surprize de ultim moment, Olaru va pleca la începutul săptămânii viitoare în Belgia, unde va efectua vizita medicală și va semna contractul cu vicecampioana din Jupiler Pro League.

Transferul îi va aduce internaționalului român prima experiență în afara țării. De-a lungul carierei, Olaru a evoluat doar pentru Gaz Metan Mediaș și FCSB.

Mutarea ar putea produce și o situație inedită. Pe 5 iulie, Union Saint-Gilloise și FCSB au programat un meci amical în cantonamentul din Olanda, iar Olaru ar putea evolua chiar împotriva fostei sale echipe.

Transferat de la Gaz Metan Mediaș pentru 600.000 de euro, mijlocașul a devenit unul dintre liderii formației bucureștene. În cei șase ani petrecuți la FCSB, a adunat 257 de meciuri, 63 de goluri și 45 de pase decisive.

Cotat la 4,5 milioane de euro de Transfermarkt, Olaru lasă în urmă și un palmares important, cu două titluri de campion, o Cupă a României și două Supercupe câștigate în tricoul roș-albastru.

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