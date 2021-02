"Sunt fotbalisti, e greu sa joci cu ei!" Iftime, in depresie dupa ce a piardut cu FCSB! Se ia de golgeterul sau: "Ma dezamageste, nu stiu cine-l ia daca mai joaca asa!"

In 9 meciuri jucate cu FCSB pe teren propriu de FC Botosani, moldovenii au reusit un singur egal, acum un an, in prima etapa din playoff.

In rest, numai infrangeri! N-au reusit sa-i incurce pe ros-albastri nici duminica seara. Tanase (55) si Olaru (66) au marcat golurile victoriei FCSB.

Patronul Botosaniului, Valeriu Iftime, spune ca valoarea individuala superioara a facut diferenta: "Sunt suparat, dar am sentimentul ca nu puteam mai mult. Pe fotbal ne-au batut, nu am fost in cea mai buna forma. Fara Ongenda la mijloc a fost greu. E greu sa castigi cu FCSB. Morutan a facut doua goluri, bravo lui. E greu sa joci fotbal cu ei, sunt fotbalisti. Au dat doua goluri frumoase, noi am avut o singura ocazie de poarta. Nu am ce sa fac."

Iftime e suparat pe golgeterul Keyta. Francezul a ratat in aceasta iarna un transfer in Turcia, iar la finalul sezonului devine liber de contract.

"De Keyta sunt dezamagit de vreo 3 etape. Face multa figuratie de vreo 3 etape. Nu mai e jucatorul meu din vara si se protejeaza, nu stiu ce face. Nu mai e fotbalistul bun, golgeterul meu. Sper sa inteleaga. Nu stiu ce echipa o sa-l ia asa. Din pacate, atat am putut. Imi pare foarte, foarte rau. Asta e viata, nu e un sfarsit de lume", a comentat Iftime la GSP Live.