Farul Constanța - FC Botoșani, meci din etapa a treia a Superligii, este LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 19:00.

Dacă la oaspeți va fi debutul pe banca tehnică a noului antrenor, Liviu Ciobotariu, la gazde ar putea fi ultimul meci al lui Gheorghe Hagi, prima variantă FRF pentru postul de selecționer.

Gică Hagi a spus când dă răspunsul despre preluarea naționalei României

Comisia Tehnică din cadrul FRF a anunțat, în această săptămână, că Gică Hagi este principala variantă pentru postul de selecționer al României, după ce Edi Iordănescu a hotărât să nu își prelungească înțelegerea.

La conferința de presă susținută sâmbătă, înaintea meciului cu FC Botoșani, Gică Hagi, acționar majoritar și antrenor la Farul, a transmis că își va anunța decizia privind preluarea naționalei României după partida de duminică.

"Nu știu, vom vedea. Vorbim de meciul cu Botoșani. După meciul cu Botoșani, cu siguranță voi anunța decizia pe care am luat-o", a spus Gică Hagi, când un jurnalist i-a transmis că fanii Farului îl vor în continuare la echipă.

"Poate fi ultimul meci la Farul?", a insistat reporterul.

"E un meci important. Hai să ne concentrăm și după meci veți auzi în ce direcție, dar, vă dați seama, că e un proiect important la Constanța", a răspuns Hagi, cu zâmbetul pe buze.

Valeriu Iftime: "Faptul că Liviu este la Botoșani cred că e o imensă garanție"

Pe fondul unor neînțelegeri, Bogdan Andone, cel care a salvat FC Botoșani de la retrogradare, a fost demis de la echipă după doar două etape din noul sezon.

Patronul Valeriu Iftime s-a arătat nemulțumit de ieșirea nervoasă a tehnicianului din prima etapă la adresa arbitrului Cristian Moldoveanu, incident în urma căruia a fost suspendat patru etape de Comisia de Disciplină.

În aceeași zi în care Bogdan Andone a fost demis, Liviu Ciobotariu a bătut palma cu FC Botoșani, iar fostul internațional a fost prezentat vineri într-o conferință de presă.

Valeriu Iftime spune că "Ciobotariu este o imensă garanție".

Liviu Ciobotariu, care era liber de contract din noiembrie 2023, după despărțirea de Sepsi, începe al doilea mandat la FC Botoșani, după cel din perioada noiembrie 2018 - iunie 2019.

"Îmi face o deosebită plăcere să fiu la Botoșani, într-un mediu în care am mai lucrat acum 6 ani. Am avut o colaborare perfectă aici. Așa cum a spus și domnul Iftime, un rol important în venirea mea aici a fost garanția că voi veni alături de domnul Iftime și de domnul Parfenov (n.r - Petru Parfenov, șeful academiei de la FC Botoșani și acționar în cadrul clubului).

Am acceptat această ofertă pentru că îmi doresc foarte mult ca FC Botoșani să revină la ceea ce a fost înainte. De câte ori veneam ca adversar la Botoșani, era foarte greu pentru echipa mea să câștige. De fiecare dată, lucrurile se complicau pentru că era un fotbal foarte bun la Botoșani.

Același lucru îmi doresc să fie și în momentul de față. Nu va fi simplu, sunt multe lucruri de pus la punct, preiau o echipă din mers, dar mi-am asumat aceste lucru. Pregătirea nu am făcut-o eu, lotul nu l-am făcut eu, însă nu e o scuză pentru mine. Am ales asta. Cred că am experiența necesară pentru a regla aceste aspecte.

Pentru mine, Botoșani a rămas tot timpul în inima mea de când am plecat. Anul trecut am avut emoții, dar m-am bucurat că s-a salvat de la retrogradare. Pentru acest lucru trebuie felicitați jucătorii și staff-ul de dinaintea mea. Voi încerca să fac echipa să practice un joc bun. Avem nevoie de rezultate, e un început de campionat și va trebui să obținem puncte", a spus Liviu Ciobotariu.