Marius Croitoru da de pamant cu jucatorii sai dupa egalul cu Astra! "Nu s-a achitat de sarcini si platim cu totii pentru greseala lui!" Ce a spus antrenorul moldovenilor

FC Botosani a remizat in deplasarea de la Astra Giurgiu, scor 1-1.

Echipa lui Marius Croitoru a deschis scorul in minutul 42, dupa ce Papa a trimis o bomba cu exteriorul direct in vinclul portii. Astra a egalat cu 11 minute inainte de final. Montini a marcat cu capul in urma unei faze fixe, iar Croitoru si-a pus la zid jucatorii pentru modul cum s-au aparat.

"Era clar. Marcaj la Montini. Da cu capul dintre 4 jucatori. Ce pot sa sa spun. Clar cine era in marcaj cu el. Ca cineva trebuia sa raspunda de el, nu s-a achitat de sarcini. Din pacate, platim, si platim cu totii pentru greseala unui singur jucator. De asta trebuie sa inteleaga ca trebuie sa fie mult mai responsabili in astfel de momente.

Pentru ca sunt momente care iti pot decide viata, viitorul. Nu stiu cati jucatori au ocazia sa ajunga 2 ani la rand in playoff. Muncesti o viata sa ajungi sa ai astfel de reusite, iar o secunda iti poate lua tot. De asta trebuie sa inteleaga ca sunt momente cand trebuie sa fie mult mai responsabili. Mai ales ca e faza fixa. Din pacate, noi astazi nu am facut asta", a spus Criotorul dupa meci.

FC Botosani este pe locul 5 in clasament, cu 38 de puncte, dupa 28 de etape. Astra Giurgiu ramane pe locul 7, cu 36 de puncte.