Primele declaratii ale lui Harut dupa prima victorie cu FCSB: "Domnul Croitoru imi dadea libertate mai mare!" Ce a spus despre postul pe care l-a trimis Becali

Denis Harut (21 ani) a fost din nou integralist pentru FCSB!

Fundasul transferat pe suma de 661 000 de euro de la FC Botosani a prins din nou 90 de minute de joc, dupa infrangerea din Cupa, cand a fost integralist, iar apoi lasat pe banca de rezerve cu Hermannstadt.

Patronul l-a trimis pe Harut in teren, insa pe foaia de joc pregatise o 'improvizatie', iar jucatorul fusese tras in mijlocul defensivei. Cu toate astea, la startul partidei, asezarea ros-albastrilor a fost diferita fata de cea de pe foaie, iar Harut a jucat pe dreapta, in timp ce Ovidiu Popescu a ocupat locul din centrul defensivei.

Harut a vorbit la finalul meciului despre postul pe care joaca, reamintind ca la Botosani primea mai multa libertate din partea antrenorului.

"Ma simt foarte bine aici, iar baietii m-au primit foarte bine. Ma bucur ca am onoarea sa joc la acest club.

Sunt doua posturi pe care joc, fundas dreapta si fundas central, iar pe amandoua le pot juca la orice ora. Domnul Croitoru imi dadea libertate mai mare de miscare, dar pot sa ma adaptez in functie de situatie si de antrenor.

O sa urmeze doua meciuri cu Botosani si o sa fie greu. O sa imi revad fostii colegi si o sa joc pe gazonul greu de acolo. Trebuie sa ne adaptam pe orice gazon.

Ma bucur ca am luat cele trei puncte. A fost o schimbare de atitudine la noi si este bine ca am castigat. Stiam ca nu aveam voie sa facem pasi gresiti si ne-am pregatit foarte bine. Trebuie sa tratam serios fiecare meci", a spus Harut la finalul meciului.

Transferat la FCSB la inceputul lunii februarie, Harut a jucat o repriza in primul meci, cu Clinceni, fiind schimbat la pauza. De atunci a fost integralist in infrangerea cu Dinamo din Cupa si lasat pe banca in urmatoarea etapa cu Hermannstadt.