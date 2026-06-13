Fosta câștigătoare a turneului de la Roland Garros și fost manager al Simonei Halep s-a văzut copleșită de alegerea Simonei Halep de a-i oferi o îmbrățișare în acest moment deosebit, în care Halep tocmai le mulțumise celor trei sportivi care au pus România pe harta lumii: Hagi, Comăneci și Năstase.

Deși trei mari reprezentanți ai sportului românesc s-au situat alături - Gheorghe Hagi, Nadia Comăneci și Ilie Năstase -, Simona Halep a surprins pe toată lumea când s-a îndreptat în colțul opus al sălii, unde a găsit-o pe Virginia Ruzici.

Emoționată, dubla campioană de Grand Slam din România a ținut un discurs de câteva minute în care a mulțumit familiei și persoanelor care au crezut necontenit în ea, de-a lungul carierei.

Halep, susținută de Ruzici, Comăneci, Năstase și Hagi

„Vreau să rămâneți tot în picioare, să o aplaudăm pe doamna Virginia Ruzici, care a fost managerul meu. M-a susținut de când am fost o junioară, a avut încredere în mine,” a declarat Simona Halep, în timp ce s-a îndreptat către fosta campioană de la Paris.

Simona Halep nu s-a grăbit, ci a savurat fiecare secundă a îmbrățișării oferite de Virginia Ruzici într-o manieră de mamă protectoare. Ruzici i-a mulțumit lui Halep pentru acest moment.

Simona Halep, discurs de retragere, în direct la PRO TV și VOYO

„O să vorbesc despre mine și despre voi, care m-ați susținut, atât la bine, cât și la rău. Mi-ați oferit sprijinul de care aveam nevoie, nu v-ați îndoit de mine, ceea ce a însemnat enorm, mi-a dat încredere să lupt și să merg mai departe. Vă mulțumesc mult, dumneavoastră și celor de la televizor!

Vreau să le mulțumesc tuturor antrenorilor mei, m-au ajutat la fiecare pas, fără ei poate nu aș fi reușit. Vă mulțumesc mult de tot! Vreau să le mulțumesc sponsorilor mei care m-au susținut de la 13 ani. Nu au renunțat la mine când a fost greu și asta a contat mult, au avut încredere în mine ca om.

Vreau să mulțumesc României, aici m-am născut, aici am crescut. Sper să fie cât mai mulți campioni, să mă ajungă, chiar să mă depășească. Aș vrea să închei cu familia mea, le mulțumesc că există, că m-au făcut să exist, să îmi îndeplinesc acest vis. Tata a crezut nebunește în acest vis, mama a echilibrat balanța. M-au educat frumos din punctul meu de vedere. Fratelui meu, care m-a ajutat necondiționat, a renunțat la el pentru mine, îi mulțumesc, e un băiat deosebit.

Nepoțeii mei, care în fiecare zi îmi aduc zâmbetul pe buze, le mulțumesc că există și că sunt astăzi alături de mine. Prietenilor mei le mulțumesc și sper că toate clipele care au fost nu le vor uita niciodată și că își vor aduce aminte cu plăcere de meciurile mele și de mine ca sportivă.

A fost o seară de neuitat, sunt un om împlinit. Vă iubesc foarte mult!”, a spus Simona Halep, în exclusivitate la PRO TV și VOYO.